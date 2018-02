Drake regala 100.000 € y desata la locura en la grabación del vídeo de 'God's Plan'

Drake revolucionó el colegio Miami Senior High School y la Universidad de Miami con la grabación del videoclip de su tema 'God's Plan'. El artista simuló un concierto en el campo de béisbol de dicho colegio. Los jóvenes estudiantes se entregaron al máximo y entonaron todas sus canciones, así que el rapero decidió donar 25,000 dólares a la escuela a modo de agradecimiento.

Algo similar ocurrió en la Universidad de Miami, donde también actuó ante cientos de alumnos, y precisamente uno de ellos fue premiado con un cheque de 50.000$ que el cantante regaló para pagar su matrícula.

Pero ahí no queda todo, parece que Drake estaba generoso y quería llevar a la práctica el título de su canción 'God's Plan' (Plan de Dios en castellano), porque también acudió a un supermercado y, megáfono en mano, anunció que pagaría las compras de todos los presentes. En total, el rapero se gastó aproximadamente 50.000$ en comida.

Además, el canadiense saludó amablemente y se fotografió con todos los que se lo pidieron. De hecho, algunos de los clientes afortunados ya han publicado en sus redes sociales sus fotos junto a Drake con mensajes de agradecimiento como: "Un verdadero rey cuando apareció y pagó la comida de todos en la tienda, al mismo tiempo que animaba a la gente a comprar más jaja. ¡SEA BUENO Y VOLVERÁ ENSEGUIDA! mucho amor y bendiciones a este hombre 100 veces por su generosidad ", o "Conocí a Drake hoy en el supermercado, gracias a Drake por la comida #drake".

No obstante, no son los únicos que han querido agradecer al artista su generosidad, Destiny James, la estudiante de la Universidad de Miami que recibió el cheque de 50.000 dólares para pagar su matrícula también ha querido dedicarle unas palabras a Drake: "Esto sucedió hoy. Solicité becas el año pasado para las cuales tuve que escribir un ensayo. Recibí esas becas y pensé que ese era el final. Aparentemente, mi ensayo y mi historia llegaron a otros departamentos. Fui contactado este fin de semana para hacer un video hablando acerca de dónde vengo, las cosas que he pasado, y por qué es tan importante para los donantes de becas continuar donando. Esta fue la sorpresa todo el tiempo. Drake me dijo que ha leído grandes cosas sobre mí y aprecia lo duro que he trabajado en tantas pruebas y decidió darme $ 50K para mi matrícula. @champagnepapi ¡MUCHAS GRACIAS! ' ¡No entiendes lo que esto significa para mí! Nunca me hubiera imaginado que esto me pasaría a mí. Solo soy una chica de Dinamarca, Carolina del Sur, que quiere HACERLO y ser alguien, y que veas mi duro trabajo significa el mundo. Muchas gracias. Dios, te agradezco Eres tan genial y sorprendente! Gracias por bendecirme cuando pensé que mi arduo trabajo pasaba desapercibido. Estoy viviendo mis sueños. God's Plan" , escribió la afortunada junto a una foto con el cheque.

Recordemos que la semana pasada Billaboard reconoció a Drake como el único artista que, en lo últimos ocho años, ha sido capaz de situar veinte de sus canciones en los diez primeros puestos.