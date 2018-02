Zara responde a la niña de 7 años que les pidió ser modelo de la colección para niños 'Zara Boys'

"Querido Zara, Me llamo Eliza y tengo siete años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Pensarás que es un poco raro que una niña lleve ropa de niño, pero permíteme contarte la historia. Cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa; luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, sólo voy a comprar ropa allí. Soy tu fan número uno, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys", escribió la niña en una carta que se ha vuelto viral en redes.

Jess Brichto, la madre de la niña, aseguró en una entrevista que apoya completamente a su hija en su interés por la ropa masculina: "Después de ser forzada, por mí, a ponerse un vestido de dama de honor a los tres años, con todos mirándola y diciéndole lo hermosa que estaba, ¡decidió que nunca más quería ponerse vestidos! Sin embargo, siempre le ha interesado la ropa pero nunca sintió que la ropa de chicas era para ella".

Carta de Eliza a Zara / Internet

Además, Brichto señala que Eliza quiere ser modelo de 'Zara Boys' para demostrar que las niñas también pueden usar esa ropa: "Eliza siempre ha sido su propia persona, y muy segura de lo que le gustaba y no le gustaba".

Ahora, Inditex, empresa española propietaria de Zara, ha respondido dando una grata sorpresa a la pequeña y su madre no ha dudado en hacer público a través de las redes sociales: "¡Buenas noticias! ¡Hemos recibido respuesta de Zara y han invitado a Eliza a su sede en España para visitarla, conocer a sus diseñadores y hablar con ellos sobre su carta! Iremos dentro de una semana".