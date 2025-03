Alma Occident Festival llega a Alicante con una programación musical de alto nivel

La esencia de alma Occident sigue creciendo y, tras conquistar Madrid y Barcelona, el festival boutiqueda un nuevo paso y llega a Alicante, que se convierte el escenario perfecto para esta experiencia en la que la música cobra vida en un entorno cuidado que invita a disfrutar de cada momento.

alma Occident ha logrado consolidarse como un referente en la escena música, reuniendo a grandes artistas internacionales y nacionales en un formato que cuida cada detalle. En verano, Alicante se suma a esta aventura con una propuesta que promete enamorar al público desde el primer momento.

Y para celebrar este nuevo destino, el festival anuncia sus primeros cinco artistas confirmados: Texas, Travis, Kool & the Gang, Guitarricadelafuente y Jethro Tull. Cinco nombres que representan la diversidad y la calidad artística que caracterizan al festival, con una combinación de leyendas internacionales y talentos imprescindibles del panorama actual. Durante las próximas semanas se irán desvelando los nombres de los demás artistas que formarán parte de esta primera edición de alma Occident Alicante.

Texas - 14 de julio

Texas es el primer nombre confirmado para el ciclo de conciertos. Tras su aclamada gira con entradas agotadas por arenas del Reino Unido, los legendarios escoceses traerán su espectacular y querido show en vivo a alma Occident Alicante el próximo

14 de julio. Liderados por Sharleen Spiteri, la banda repasará cinco décadas de música, desde el clásico mundial I Don’t Want A Lover hasta los éxitos más recientes como Mr Haze y Keep on Talking.

Guitarricadelafuente - 19 de julio

Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, vuelve a los escenarios en 2025 y el 19 de julio estará en Alicante estrenando temas inéditos de su nuevo disco combinados con algunos de los grandes éxitos que lo han convertido en uno de los artistas más prometedores de la música actual. La gira, cuidadosamente diseñada para conectar de forma directa y cercana con su público, ofrecerá conciertos únicos en recintos seleccionados. En esta ocasión, Guitarricadelafuente pone el foco en espectáculos exclusivos, ofreciendo una experiencia diferente a la habitual, con un formato pensado para destacar la singularidad de esta nueva etapa en su trayectoria.

Jethro Tull - 20 de julio

El 20 de julio, domingo, los legendarios Jethro Tull presentarán en Alicante un concierto lleno de su característico estilo de rock progresivo y folk. Con más de 50 años de carrera, la banda británica liderada por Ian Anderson promete una noche única con sus emblemáticas canciones y su inconfundible mezcla de sonidos.

Travis - 23 de julio

Travis, la icónica banda escocesa de rock alternativo, ganadora de múltiples discos de platino y premios BRIT, regresa a España en 2025 para una noche inolvidable en Alma Alicante el 23 de julio. En los últimos años, Travis ha estado disfrutando de una especie de renacimiento, que comenzó con la banda girando con sus álbumes clásicos The Man Who y The Invisible Band, presentando canciones atemporales como Sing, Driftwood, Writing to reach you y Why Does It Always Rain On Me.

La notable trayectoria de giras de Travis incluye encabezar numerosos festivales importantes en todo el mundo, incluyendo Glastonbury, Benicassim, Corona Capital de Ciudad de México, así como actuaciones épicas en Roskilde, Coachella y Rock am Ring y Rock in Park de Alemania, por nombrar solo algunos.

Kool & The Gang - 6 de agosto

El 6 de agosto será el turno de Kool & The Gang, una de las bandas más influyentes del funk y el soul. Con su energía inconfundible y una gran dosis de ritmos bailables, Kool & The Gang hará que el público se contagie con su contagiosa alegría y lo lleve

a bailar al ritmo de clásicos como Celebration y Get Down On It.

No serán los únicos conciertos de alma Occident, que con su llegada a Alicante refuerza la apuesta del festival por llevar su propuesta única a ciudades con personalidad, historia y una conexión especial con la música en vivo. Un festival que es mucho más que un cartel de artistas, es una experiencia donde el público es el verdadero protagonista, en un entorno pensado para hacer de cada noche un recuerdo inolvidable. a

Esta nueva iniciativa nace de la unión de cuatro destacados promotores del sector: Producciones Baltimore, Concert Studio, Produceme y La Carbonería. Juntos, aportan su experiencia, visión y pasión por la música en directo para crear una propuesta única que promete convertirse en un referente dentro del panorama cultural de la ciudad.

Próximamente, más artistas confirmados. Las entradas saldrán ala venta el próximo lunes 31 de marzo en entradas.com y almafestival.info