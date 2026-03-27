¿Te apuntas al showcase exclusivo de DePol en Pamplona?

DePol prepara el arranque de su gira no lo sé ni yo pero antes tiene una cita con los oyentes de Europa FM. El cantante aterriza en Pamplona con un showcase exclusivo al que por supuesto estás invitado.

El jueves 16 de abril nos vamos De Fiesta con el catalán para disfrutar en directo de los éxitos de su primer disco, que lanzó el pasado octubre y que no deja de darle alegrías.

Última Bala, Quien iría o Disparas sonarán fuerte en la Sala Indara y tú vas a poder disfrutarlas y cantarlas junto a DePol. ¿Te vienes?

📅 Día: jueves, 16 de abril

🕛 Hora: 20:30 horas

📍Lugar: Sala Indara

Consigue invitaciones para ver a DePol en Pamplona

Lo mejor es que las invitaciones ya están disponibles. Si quieres ver a DePol en directo, solo tienes que acercarte a recogerlas a cualquiera de estos puntos:

Además, los clientes del Programa Joven In de Caja Rural de Navarra no os despistéis porque muy pronto recibiréis más noticias sobre el reparto.