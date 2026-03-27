¿Te apuntas al showcase exclusivo de DePol en Pamplona?
¡Un plan que no te vas a querer perder! DePol se va De Fiesta a Pamplona y quiere que tú te unas. El jueves 16 de abril te invita a un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM en la Sala Indara. ¿Te apuntas?
DePol prepara el arranque de su gira no lo sé ni yo pero antes tiene una cita con los oyentes de Europa FM. El cantante aterriza en Pamplona con un showcase exclusivo al que por supuesto estás invitado.
El jueves 16 de abril nos vamos De Fiesta con el catalán para disfrutar en directo de los éxitos de su primer disco, que lanzó el pasado octubre y que no deja de darle alegrías.
Última Bala, Quien iría o Disparas sonarán fuerte en la Sala Indara y tú vas a poder disfrutarlas y cantarlas junto a DePol. ¿Te vienes?
📅 Día: jueves, 16 de abril
🕛 Hora: 20:30 horas
📍Lugar: Sala Indara
Consigue invitaciones para ver a DePol en Pamplona
Lo mejor es que las invitaciones ya están disponibles. Si quieres ver a DePol en directo, solo tienes que acercarte a recogerlas a cualquiera de estos puntos:
- Casa de la Juventud | Calle Sangüesa, 30
- Centros de Estética Avanzada Malie | C.C. La Morea y en calle Iturrama 8
- Tiendas Chill Out Sofás | Calle Iñigo Arista 30 y plaza Larrainzar en Burlada
- Sala preventa Vivagym Salesianos | Calle Leyre 14 Bis
- Papelería Plotter | Calle Tajonar 10
Además, los clientes del Programa Joven In de Caja Rural de Navarra no os despistéis porque muy pronto recibiréis más noticias sobre el reparto.