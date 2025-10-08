DePol anuncia los primeros conciertos de su gira 'no lo sé ni yo'
El álbum debut de DePol llega con gira. El cantante, que lanza no lo sé ni yo este viernes 10 de octubre, ha anunciado las primeras fechas y ciudades de los conciertos programados para 2026. Apunta cuándo salen las entradas.
DePol saldrá a la carretera con no lo sé ni yo, su álbum debut que lanza este viernes 10 de octubre.
El cantante de Barcelona ha compartido las primeras fechas y ciudades de su gira en redes confirmado que ha cumplido "otro sueño más".
Ciudades, fechas y entradas de la gira de DePol
La primera parada confirmada de la gira es su ciudad. La Sala Apolo 2 de Barcelona acogerá el primer show presentación del disco que incluye su ya himnos Quién diría, Viernes o Dime solo si has pasado. Después será el turno de Sevilla y Madrid.
- 15 de mayo - Barcelona - Sala Apolo 2
- 30 de mayo - Sevilla - Sala Supra
- 13 de junio - Madrid - Sala La Riviera
Las entradas para los tres conciertos se pondrán a la venta este jueves 9 de octubre a las 10:00 horas en depolmusic.com. ¡No te lo pierdas!