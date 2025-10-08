DePol anuncia los primeros conciertos de su gira 'no lo sé ni yo'

DePol saldrá a la carretera con no lo sé ni yo, su álbum debut que lanza este viernes 10 de octubre.

El cantante de Barcelona ha compartido las primeras fechas y ciudades de su gira en redes confirmado que ha cumplido "otro sueño más".

Ciudades, fechas y entradas de la gira de DePol

La primera parada confirmada de la gira es su ciudad. La Sala Apolo 2 de Barcelona acogerá el primer show presentación del disco que incluye su ya himnos Quién diría, Viernes o Dime solo si has pasado. Después será el turno de Sevilla y Madrid.

15 de mayo - Barcelona - Sala Apolo 2

30 de mayo - Sevilla - Sala Supra

13 de junio - Madrid - Sala La Riviera

Las entradas para los tres conciertos se pondrán a la venta este jueves 9 de octubre a las 10:00 horas en depolmusic.com. ¡No te lo pierdas!