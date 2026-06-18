Apúntate al plan de Europa FM en la Semana Grande de Santander y no te pierdas el concierto de Paula Koops

ELEuropa FM se suma a la Semana Grande de Santander con un plan que no vas a querer perderte.

El viernes 17 de julio comienza la celebración y un día después, el sábado 18 de junio, Paula Koops se suma a la fiesta con un concierto en la Plaza Porticada organizado de la mano de Europa FM.

La cantante madrileña, actual concursante de Tu Cara Me Suena, se sube al escenario para volver a sentir el gusanillo del directo tras despedirse recientemente de Los lugares donde no pudimos ir tour, que cerró el 29 de mayo en Almería.

La que muchos llaman la nueva promesa del pop español será una de las protagonistas de las fiestas de Santander, que cuentan este año en su cartel con nombres como Sidecars, David Bustamente o Pastora Soler.

Su show será uno de los primeros de las fiestas de Santander y será el punto de arranque de una jornada festiva. La convocatoria para ver a Paula Koops arranca a las 22:00 horas y tras su concierto la fiesta continúa hasta altas horas con el DJ de Europa FM Juan Diego Suárez, que promete regalar una noche de música y mucha fiesta.

Pop, sensibilidad y frescura se fusionarán en el concierto de Paula Koops de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Si te gusta el plan, toma nota y no dejes de sumarte a la fiesta de Juan Diego Súarez.

🎤 Paula Koops

🎧 DJ Juan Diego Suárez

📍Plaza Porticada de Santander

🕟 A partir de las 22:00 horas

Nueve días de fiesta y música

El concierto de Paula Koops llega el segundo día de fiestas para calentar motores y engrandecer aún más la Semana Grande de Santander.

Paula Koops será una de las primeras artistas de la fiesta, a los que se unen otros como La Sonrisa de Julia, Sidecars, El Drogas o La Casa Azul. Nueves días de celebración que concluyen el domingo 26 de julio por todo lo alto con el concierto David Bustamante que seguirá a la cita con Miguel Cadavieco.

Descubre el programa completo de las fiestas y no te pierdas el concierto de Paula Koops, que puede llegar Santander como la ganadora de TCMS13. ¿Te imaginas?