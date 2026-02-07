Paula Koops: "No deberíamos medir lo buena o mala que es una canción por su éxito en redes"

Después de un año sin estrenar música, Paula Koops vuelve a lo grande este 2026 y comparte con su público Barcelona, una balada con la que expone su nueva era musical.

La artista emergente se creó una identidad muy propia con MOTEL, su primer disco, pero ahora afronta otra etapa de su carrera con un proyecto más maduro. Así nos lo cuenta en una entrevista con Europa FM, en la que la cantante indaga sobre sus procesos creativos e inspiraciones, su próxima gira y las colaboraciones que tiene entre manos.

Un paso más maduro en su carrera

Sobre su nueva era musical, tiene claro que se presenta "una Paula nueva sin perder lo anterior". No tiene claro cuándo saldrá su próximo disco, pero estima que será a finales de este 2026.

No del todo conscientemente, Koops marca la diferencia respecto a su anterior era con Barcelona, una balada más madura con una estética distinta incluso en su videoclip. Deja para más adelante temas pop más bailables, y apuesta ahora por una canción que la presente en el momento actual.

"Siempre intentamos romper un poco con lo anterior, pero era donde nos llevaba la canción" expone Koops, por lo que tiene preparado no es un cambio radical respecto a su pasado. No obstante, al poner Barcelona de primer single ha creado "ese efecto de que es muy diferente a lo anterior".

Ya llegarán canciones "para pasárselo bien en el concierto", porque no todo el disco serán temas lentos: "Hay como 50 canciones para el álbum compuestas y la mayoría son baladas, pero luego entrarán dos o tres [...] Me dan un montón de miedo porque me cuesta mucho llegar a la gente, aunque cuando las escuchan las sienten mucho".

"Hay como 50 canciones para el álbum compuestas y la mayoría son baladas"

Es precisamente ese vínculo con su público el que hace que siempre intente encontrar un equilibrio entre lo que más le gusta componer y lo que más disfrutan sus fans. "Cuando empecé no lo pensaba, pero en cuanto hice mi primer concierto y conocí la experiencia de conocer a la gente me volvió loca y me encantó", nos explica.

"Para esta nueva etapa estamos cuidándolo aún más y que mis canciones sean más parte de su vida y su historia [de la gente]", adelanta la artista.

Su reflexión sobre las redes y la música

Paula Koops siente como "un regalo" tener tanta presencia en redes sociales: "Me ha ayudado en toda mi carrera para estar donde estoy". Y es que la cantante es una de esas artistas que ha crecido gracias a TikTok, pues temas como Línea 7 y El novio del año se viralizaron rápidamente hasta poner a la madrileña en el punto de mira.

Todo se dio de manera muy natural con su vecino Juan, con quien presentaba sus temas desde un coche y ahí empezaban a hacerse de lo más virales. Y no descarta hacer lo mismo en sus próximos años: "Llevamos un montón de tiempo sin escuchar música en el coche, pero si en algún momento pasa sí que habrá [vídeos]".

"Tenemos la oportunidad de enseñar lo que hacemos y que sea el público quien elija"

Que se le viralicen canciones ha sido clave en su trayectoria, aunque intenta no obsesionarse con ello porque "no deberíamos medir lo buena o mala que es una canción por el éxito en redes". "Antes te tenía que firmar una discográfica y ser la elegida, pero ahora muchas personas tenemos la oportunidad de enseñar lo que hacemos y que sea el público quien elija quiénes les representa", reflexiona.

Las inspiraciones de Paula Koops

Paula Koops se siente inspirada profundamente por su pasado, resaltando sobre todo su época de instituto. Y ella defiende que es porque no lleva tanto dedicándose a la música, y lo que escribe suele ser "en orden cronológico": "Siento que hay muchas cosas que me han pasado de pequeña que quiero contar". "Siento que es una forma muy sana de componer porque ya no me duele tanto y si había algo que terminar de cerrar se cierra por completo", defiende.

"Para este álbum lo que hago es componer según me despierte", explica la artista, que si tiene una canción en bucle intenta usarla para su propia música y dándole su "propio estilo".

La gira de 2026

Antes de presentar su nuevo álbum, Paula Koops volverá a subirse a los escenarios a partir de marzo para encontrarse con el público de aquellas ciudades en las que no actuó con MOTEL Tour, y al menos los primeros conciertos de ese Los lugares donde no pudimos ir tour serán muy parecidos a los de su anterior gira.

Eso sí, nos adelanta a Europa FM que "se vienen canciones pronto": "Hasta que salga el álbum espero no parar de sacar lanzamientos".

Su relación con los 'talent shows'

Paula Koops no pertenece a esa hornada de artistas que salen de talents shows casi anualmente, por lo que su catapulta nunca ha sido la televisión. Y convivir con ello es "superduro" para ella y otros artistas emergentes. "Creo que no hay un hueco real para 16 personas al año en España […] Pues imagínate sumar todo el resto a artistas emergentes que estamos sacando canciones".

"Es difícil tener ese espacio […] Pero igual que yo he tenido esa oportunidad porque se me viralizaron tres canciones en TikTok pues qué menos que esas personas tengan la oportunidad de dedicarse a la música y hacerse un hueco en ella", expone la cantante.

Para ella clave está en sumarse y juntarse para crecer juntos. "También ayuda a que haya innovación en la música", comparte. Y ella misma supera ese miedo por "perder lo que había construido" uniéndose a ellos: así lo hizo con su colaboración Me he colgado de mi ex con Ruslana, después de que la canaria quedara en tercera posición en Operación Triunfo 2023.

Y hablando de colaboraciones, la madrileña adelanta que lanzará alguna que otra este 2026, aunque vayan a ser para otros proyectos. Respecto a su disco, todavía tiene que terminarlo para plantearse si añadirá algún featuring.

Se avecina un buen año para Paula Koops, en el que su pasión por la música llegará a sus fans tanto con sus canciones como por su entusiasmo en los próximos directos.