IV Concurso de DJs Europa Baila Castilla y León

Si los datos facilitados fueran inciertos o incompletos, o no fuese una participación válida de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, UNIPREX seleccionará otro ganador entre los otros finalistas seleccionados

Se seleccionarán tres participantes para cada una de las fiestas previstas, entre todas las sesiones recibidas. Cada seleccionado para cada fiesta tendrá que preparar y realizar una actuación/sesión en directo de media hora de duración. Su participación en estas fiestas no será eliminatoria, solo de exhibición y de valoración de cara a la selección de los tres finalistas.

UNIPREX se reserva el derecho de rechazar cualquier candidatura si considera que las sesiones no son adecuadas para participar en el concurso, tanto por criterios técnicos como de contenido.

Los concursantes podrán enviar sus sesiones de un máximo de 20 minutos en formato mp3, a través del formulario habilitado en la página web europafm.com. El autor de la sesión “acredita que es dueño de la misma” dado que deberá demostrar sus dotes como dj delante de un jurado. No podrán participar en el concurso sesiones que no cumplan las especificaciones técnicas detalladas.

No podrá participar en el concurso el personal empleado de UNIPREX, así como de las empresas que participen en la presente acción, ni los respectivos familiares en primer grado de todos ellos.

En Europa FM queremos darte la oportunidad de dar a conocer tu trabajo. Europa Baila convoca por cuarto año consecutivo el Concurso de DJ's en Castilla y León. Buscamos DJs que se defiendan en la producción, pero que sepan demostrarlo en una sesión en directo. ¿Te gustaría pinchar en las fiestas de Palencia con otros DJ's de renombre?

Envíanos una sesión de música electrónica, house comercial, dance o todo-éxitos que no sobrepase los 20 minutos mediante el formulario que encontrarás a continuación (IMPORTANTE: el archivo no debe sobrepasar los 50Mb y su nombre no debe contener espacios, tildes ni caracteres especiales). El plazo para el envío de sesiones se abrirá el lunes 25 de abril y finalizará el sábado 28 de mayo; eso sí, el único requisito es que estés empadronado en alguna de las provincias de Castilla y León. Una vez cerrado el periodo de participación, se publicarán las sesiones seleccionadas en la web para que todo el mundo pueda escucharlas y valorarlas. Un jurado formado por el equipo de Europa Baila se encargará de dar el veredicto final: comunicar el nombre de los DJ's seleccionados y que pasarán a participar en las fiestas clasificatorias.

Una vez seleccionadas las mejores sesiones, se iniciará el turno de las fiestas, en cada una de las cuales tres Dj's seleccionados entre las sesiones recibidas deberán demostrar sus dotes en directo en cada una de ellas. Las citas serán el 25 de junio en León y Cuéllar, y el 28 de junio en Aguilar de Campoo.

De las fases clasificatorias y semifinales saldrán tres finalistas, que actuarán en el Escenario Europa FM de las fiestas de Palencia el jueves 1 de septiembre junto a Brian Cross, Marcos Rodríguez, Estela Martín y otros artistas por confirmar. Su sesión se emitirá dentro del programa Europa Baila en su edición del sábado noche y ganará unos auriculares Profesionales.

Antes de participar, no olvides leerte las bases legales del Cuarto Concurso de DJ's Europa Baila.

SELECCIONADOS:

-León: Jesús Murciego, David González y Mario Salcedo.

-Aguilar de Campoo: Miguel Rueda, Pablo Cosgaya y David Gómez.

-Cuéllar: Jorge González, Dipsound y Alberto Chacón.