Camila Cabello cancela sus conciertos en Madrid y Barcelona con Alma Occident Festival

Camila Cabello, artista cubana y mexicana, cancela los dos conciertos que iba a celebrar como parte del Alma Occident Festival en Barcelona y Madrid los días 24 y 25 de junio. Los fans que compraron entradas previamente recibirán un reembolso con el importe automáticamente en el punto de venta original.

La cantante estaba ilusionada por encontrarse con su público español siete años después y prometió que sus espectáculos tendrían grandes sorpresas, las cuales finalmente no verán la luz. "Este show no es solo sobre mi último disco C, XOXO. Es una celebración de mi catálogo entero", dijo en su entrevista con Europa FM.

Alma Occident Festival sigue adelante

A pesar de la cancelación de los shows de Camila Cabello, Alma Occident Festival no descansa para hacer disfrutar a su público tanto en Barcelona y Madrid como Alicante, donde ya se ha colgado el cartel definitivo con artistas como Seal, Texas, Trueno o Guitarricadelafuente.