Europa FM hace bailar a miles de personas en el Barcelona Beach Festival

Euforia, vítores y mucha, muchísima marcha. Esos fueron los ingredientes de esta edición del Barcelona Beach Festival que lo consolidan, un año más, el mejor festival de electrónica de un solo día en España. Y como emisora oficial, Europa FM no podía perderse esta cita.

Para ello enviamos a nuestro DJ, productor y locutor en Cataluña, Xavi Alfaro, que se encargó de brindarnos una sesión con mucho ritmo. ¡Cómo disfrutamos! Xavi pinchó en el escenario habilitado por Ron Barceló, novedad de esta edición, junto a Plastic y al ganador del Primer Concurso de DJs en Cataluña, Albert Fuentes.

“No me había planteado pinchar aquí hasta dentro de 5 años o 6 pero me ha venido todo de golpe y he venido a hacer lo que siempre he sabido hacer”, explicó el de Girona ilusionado. Por su parte, el responsable de la academia de DJs, Pep Garcés, remarcó que gracias a este escenario se les dio una “oportunidad incalculable” a “alumnos y personas que todavía están en un ámbito aficionado” a estar en “un festival de gran trascendencia”.

Xavi Alfaro mostró igualmente su entusiasmo por haber formado parte de una iniciativa tan grande. “Cada año esto va a más y cada año cuando esto termina lo primero en lo que piensan [los asistentes] es en la siguiente edición”, comenta el locutor acerca de la popularidad del Barcelona Beach Festival.

Así que ya lo sabes, si este año no has podido asistir no te preocupes, porque el año que viene habrá más y seguro que mejor. ¡Te esperamos en la siguiente edición con más sorpresas y novedades!