Europa FM te lleva de viaje a Roma para asistir al concierto de James Blunt

El cantante británico está en plena gira de promoción de su nuevo álbum, Once Upon A Mind, del que ya hemos escuchado éxitos como ‘Cold’, o el emotivo ‘Monsters’, dedicado a su padre, que está atravesando una complicada enfermedad.

En el vídeo, grabado en una casa gótica de Oxfordshire, en Inglaterra, utilizada en una de las películas de James Bond, vemos a Blunt con los ojos llenos de lágrimas, luchando por no quebrarse, mientras canta: "No soy tu hijo. No eres mi padre, Sólo somos dos hombres grandes diciendo adiós. No hay necesidad de perdonar. No hay necesidad de olvidar. Conozco tus errores y tú los míos. Y mientras duermes, yo trataré de enorgullecerte. Así que papá, cierra los ojos. No tengas miedo. Es mi turno de espantar los monstruos".

El cantante, que se dio a conocer con el éxito mundial ‘You're Beautiful’, ha comunicado además que donará todos los beneficios que obtenga con la canción, a la institución Help for Heroes y la Legión Británica, ya que tanto Blunt como su padre, hicieron carrera militar.

GIRA DE JAMES BLUNT POR EUROPA

Este mes de febrero, James Blunt ha arrancado su gira por Europa, que incluye conciertos en Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia e Italia, entre otros. ¡Y en Europa FM queremos llevarte a Roma para que disfrutes de su música en directo! En concreto, el espectáculo que el artista tiene programado para el sábado 28 marzo en la PalaLottomatica de Roma.

Vuelos, hotel y entradas para el concierto, ¡para que solo tengas que preocuparte de disfrutar! Pasa un fin de semana romántico en la capital italiana y vive un concierto único, ¡en compañía de quien tú quieras! ¿Se te ocurre un mejor regalo de San Valentín?

¿CÓMO PARTICIPO?

Para participar en el concurso y llevarte el fantástico viaje a Roma para asistir al concierto de James Blunt, tendrás que permanecer atent@ a la web y las redes de Europa FM, ¡porque pronto te diremos cómo conseguirlo! Del 14 de febrero al 20 de febrero, podrás sacar tu lado más romántico, ¡y llevarte un regalo que te enamorará! #JamesBluntEuropaFM