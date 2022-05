¡Nueva oportunidad! Consigue un iPhone 13 Pro en 'Cuerpos especiales' con Harry Styles

¡Buenas noticias! El concurso de Harry Styles en Cuerpos especiales continúa una semana más.

El cantante sigue celebrando el lanzamiento de Harry's House, su nuevo disco que salió a la venta el 20 de mayo, regalando dos iPhone 13 Pro entre los oyentes del morning de Europa FM.

¿Quieres participar? La mecánica del concurso es la misma que la de la semana pasada, pero te la refrescamos por si te la perdiste.

En qué consiste el concurso de Harry Styles y 'Cuerpos especiales'

Este lunes 30 de mayo arranca la segunda fase del concurso con un recordatorio de Eva Soriano e Iggy Rubín. Ellos también te pondrán al día de cómo participar y hacerte con iPhone 13 Pro de Harry Styles.

¿Cuándo son las semifinales? Del martes 31 de mayo al jueves 2 de junio.

Del martes 31 de mayo al jueves 2 de junio. ¿Cuándo son las finales? El viernes 3 de junio.

¡Vamos a por las semifinales! ¿Qué hay que hacer para llegar a la final?

Para participar, los oyentes tendrán que ser los más rápidos en llamar al acabar una cuenta atrás y así entrar en directo en Cuerpos especiales para optar a ser finalista.

El oyente que entre en directo tiene que adivinar la palabra que está oculta en un sobre cerrado. No es una palabra al azar, es una palabra relacionada con la casa, para eso el disco de Harry Styles se llama Harry’s House.

Eva e Iggy le dirán el nombre de una estancia de la casa —baño, salón, habitación... — y el oyente tendrá 30 segundos para decir todas las cosas que se le ocurran que puedan estar en esa estancia. La palabra oculta tendrá que ver con los objetos de esa estancia en cuestión.

Al acabar los 30 segundos, abriremos el sobre para desvelar la palabra secreta. Si la ha acertado, pasa a la final. Si no lo hace, se abrirán las líneas de nuevo para recibir a otro oyente. El concurso se emitirá en live en Instagram para que los oyentes de la radio puedan ver la apertura del sobre en directo.

Martes, miércoles y jueves se repetirá esta misma dinámica para elegir a los cuatro finalistas que compitan en la final del viernes.

👉 Bases legales del concurso Gana un iPhone 13 Pro con Sony y Harry Styles

Quién gana el iPhone 13 Pro de Harry Styles

Ya tenemos los finalistas, ¡vamos a por los ganadores del iPhone 13 Pro de Harry Styles! Recordamos: hay dos premios semanales.

Para hacerse con el premio, los finalistas tendrán que ser los más rápidos en llamar a un teléfono que sólo ellos conocen y cantarnos de memoria el estribillo de As It Was, el nuevo single de Harry Styles, dándolo todo. Si lo hacen, se llevan el iPhone 13 Pro.

Un karaoke al más puro estilo Cuerpos especiales, ¿qué puede salir mal? ¡Llámanos y anímate a participar!