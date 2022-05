'Harry’s House', el disco más íntimo de Harry Styles, ya disponible

tras el éxito de 'as it was'

Harry’s House, el tercer álbum de estudio de Harry Styles por fin ha visto la luz. Desde el primer adelanto del disco, el cantante británico ha tenido en ascuas a sus seguidores, que estaban deseando que llegase el 20 de mayo para escuchar su nuevo trabajo.

Aunque tampoco han tenido que esperar tanto, hace dos meses Styles compartía de manera espontánea en redes sociales un adelanto en forma de tráiler en el que podíamos ver imágenes a cámara rápida de lo que deparaba el nuevo disco.

Hoy al fin tenemos el placer de entrar a la casa de Harry y descubrir todos los secretos que en ella alberga. El disco más íntimo del artista, según sus propias palabras, pero después de hacer una primera escucha de la pieza estamos de acuerdo.

Un trabajo muy personal en el que Harry no solo nos abre las puertas de su casa, sino que también nos abre las puertas de su corazón, donde le canta al amor con una naturalidad arrolladora y manteniendo su sello estética y musical.

[[H3:El tracklist de Harry’s House]]

Un total de 13 canciones componen Harry’s House. El cantante publicó en su cuenta de Twitter la carátula del disco, donde se podían apreciar los nombres de las canciones que forman parte de este nuevo trabajo antes de la salida del disco, que hoy se ha hecho realidad.

Harry, al igual que Rosalía en Motomami, ha dividido el álbum en dos caras. La cara A contiene siete canciones: Music For A Shushi Restaurant, Late Night Talking, Grapejuice, As It Was, Daylight, Little Freak y Matilda.

La cara B está formada por seis temas: Cinema, Daydreaming, Keep Driving, Satelite, Boyfriends y Love Of My Life. Por el momento, el único videoclip con el que cuenta el disco es As It Was, que ya vimos hace un mes ¿Estará Harry esperando para sacar algún vídeo musical de otra canción posterior a la salida del disco?

Los singles que ya conocíamos

As It Was es el primer sencillo que escuchamos de Harry’s House y se ha convertido en todo un éxito. Y es que este single no pasó en vano por los charts: As It Was ha batido el récord a la canción más reproducida en 24h en Spotify USA, además del debut en inglés más alto de la historia de Spotify España.

Para no dejarnos con la miel en los labios, el artista cantó en el festival californiano de Coachella dos de las canciones de su nuevo disco que aún no se habían publicado oficialmente, Boyfriends y Late Night Talking, dejando un par de pistas más de como serían las vibes de este nuevo álbum.