Participa y llévate un fantástico Hoverboard con Europa FM, ¡y el 2018 te vendrá rodado!

¿Quieres que el 2018 te venga rodado? ¿Tienes miedo a la cuesta de enero? ¡Eso se acabó gracias al postureo navideeño y Europa FM ¡Porque te regalamos un fantástico Hoverboard SK8 Go eléctrico , con el que ir a trabajar o a estudiar será un relajante paseo ¡acompañado de la mejor música! ¿Quieres uno? ¡Participa!

El Hoverboard SK8 Go eléctrico tiene conexión Bluetooth y altavoz para que puedas reproducir la mejor música de Europa FM mientras vas al trabajo, la universidad, el instituto... ¡Tú solo te montas y él te lleva!

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIRLO?

Para conseguir uno de los Hoverboard SK8 Go que regalamos, solo tienes que participar en nuestro concurso desde el jueves 28 de diciembre al 6 de enero (ambos incluidos), publicando tu mejor foto de "postureo navideño" con el HT #EuropaFMilusiona. Comunicaremos el nombre de los ganadores el lunes 8 de enero. ¡Y no, no se trata de una inocentada! Aunque lo parezca... 😉

Puedes participar en Facebook, Twitter o Instagram (asegúrate de que tu publicación es "pública" para que podamos verla), con tus mejores fotos de estas fiestas: Navidad, Fin de Año, Reyes... y añadiendo el HT #EuropaFMilusiona. Las más divertidas y originales, se llevarán uno de los magníficos Hoverboard SK8 Go que regalamos. Y oye, si queréis añadir el logo de Europa FM o enseñarnos cómo nos escucháis en alguna de esas fotos, ¡nosotros nos dejamos querer! 😜

👉 IMPORTANTE: Antes de participar, lee atentamente las Bases Legales

¿CÓMO ES EL HOVERBOARD?

El Hoverboard SK8 Go es uno de los modelos más populares, con batería de Ión Litio clase A, y que lleg a alcanzar los 12 kilómetros por hora, y con una autonomía que varía entre las 10 y las 20 horas, en función del terreno, el tipo de uso y el peso del conductor. Además, consta de conexión Bluetooth y altavoz para que puedas llevarte Europa FM contigo. Consulta aquí las características del modelo.

¿ES FÁCIL DE USAR EL HOVERBOARD?

Recordamos que el Hoverboard SK8 Go no es un juguete y ha de ser usado con precaución. La curva de aprendizaje es relativamente sencilla, pero al tratarse de un vehículo, es importante extremar las precauciones. Si es un menor el que va a hacer uso del mismo, debe hacerlo siempre bajo la extrica vigilancia de un adulto responsable.

* Las imágenes utilizadas del producto en la web y redes sociales son exclusivamente de caráctar promocional

GANADORES: Conchi Richart y Juan Antonio Madero