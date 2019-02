Gana un viaje a Londres para ver a IZAL en concierto de la mano de Europa FM

EL 9 DE MARZO EN THE GRAND

La Gira Autoterapia recorrerá España dejando un reguero de sold outs a su paso, ciudades como Pamplona, Madrid, Barcelona, Valencia, Benicassim, Granada o Murcia, son solo algunas de las citas de IZAL en territorio español, pero la banda compuesta por Mikel, Alejandro, Iván, Emanuel y Alberto también llevarán su Autoterapia de gira fuera de nuestras fronteras como parte de la programación de Rock Sin Subtítulos, ¡y nosotros queremos llevarte por Europa con ellos!

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Para conseguir el viaje a Londres para dos personas para asistir al concierto de IZAL el próximo sábado 9 de marzo en The Grand, tendrás que rellenar correctamente el módulo de participación al final de la noticia, ¡y demostrar tus dotes de poeta! Porque deberás crear una frase con sentido utilizando el nombre de al menos siete (7) de las once canciones que componen el último disco de IZAL: ‘Autoterapia’. Cuantos más nombres de canciones uses (sin repetir ninguno) y más graciosa u original te quede la frase, ¡más posibilidades tendrás de ganar el viaje!

Antes de participar, consulta las Bases Legales

Tracklist del disco Autoterapia:

1. Autoterapia

2. El Pozo

3. Ruido Blanco

4. Bill Murray

5. Pausa

6. Santa Paz

7. Canción para Nadie

8. La Increíble Historia del Hombre que Podía Volar Pero No Sabía Cómo

9. El Temblor

10. Temas Amables

11. Variables

GIRA AUTOTERAPIA

El viaje de IZAL, con Europa FM como emisora oficial, comienza en Córdoba (Argentina) el 9 y 10 de febrero, en el Cosquin Rock, para luego aterrizar en España y continuar en A Coruña el 23 de febrero y visitar después el Navarra Arena de Pamplona, el WiZink Center de Madrid (por tercera ocasión, donde ya fue sold out), Poble Espanyol en Barcelona (dentro del Cruïlla de Primavera), la Plaza de toros de Valencia, el Palacio de Deportes de Granada(donde hicieron sold out su primera vez), La Fica en Murcia, el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el Palacio de Deportes de Logroño, la Feria de Valladolid y el Gijón Life en Gijón.

Después, la banda madrileña saltará las fronteras para tocar por primera vez en Suiza (Mascotte en Zurich), y volviendo a Londres y Dublín (The Grand y The Button Factory, respectivamente), estas dos últimas dentro de la programación de Rock Sin Subtítulos. IZAL volverá a cruzar el charco para actuar en el Cosquin Rock de Guadalajara (México).

A estas primeras fechas de gira se irán sumando más en los próximos meses. Las entradas ya están a la venta y pueden comprarse en la web del grupo: www.izalmusic.com