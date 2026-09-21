'Y Ahora Sonsoles' no se pierde la Fiesta 30 Años de Europa FM
La presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega no ha querido perderse ningún detalle de la Fiesta 30 Años de Europa FM y ha conectado con Eva Soriano y Nacho García durante el programa.
¡Comienza la fiesta para celebrar que cumplimos 30 años en Europa FM!
La Fiesta 30 Años de Europa FM ha puesto patas arriba la actualidad e incluso Ahora Sonsoles, el magazine presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, no ha querido perderse cómo iba la celebración.
La presentadora ha charlado con Eva Soriano y Nacho García, aprovechando la buena sintonía que mostraron durante su entrevista en Cuerpos especiales, apenas unos minutos antes de que diese comienzo la celebración.