'Y Ahora Sonsoles' no se pierde la Fiesta 30 Años de Europa FM

La Fiesta 30 Años de Europa FM ha puesto patas arriba la actualidad e incluso Ahora Sonsoles, el magazine presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, no ha querido perderse cómo iba la celebración.

La presentadora ha charlado con Eva Soriano y Nacho García, aprovechando la buena sintonía que mostraron durante su entrevista en Cuerpos especiales, apenas unos minutos antes de que diese comienzo la celebración.