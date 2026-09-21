'Cuerpos especiales' ft. 'Ahora Sonsoles'

'Y Ahora Sonsoles' no se pierde la Fiesta 30 Años de Europa FM

La presentadora de Antena 3 Sonsoles Ónega no ha querido perderse ningún detalle de la Fiesta 30 Años de Europa FM y ha conectado con Eva Soriano y Nacho García durante el programa.

¡Comienza la fiesta para celebrar que cumplimos 30 años en Europa FM!

'Ahora Sonsoles' no se pierde la Fiesta 30 Años de Europa FM

Europa FM

Madrid 21/09/2026 20:09

La Fiesta 30 Años de Europa FM ha puesto patas arriba la actualidad e incluso Ahora Sonsoles, el magazine presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, no ha querido perderse cómo iba la celebración.

La presentadora ha charlado con Eva Soriano y Nacho García, aprovechando la buena sintonía que mostraron durante su entrevista en Cuerpos especiales, apenas unos minutos antes de que diese comienzo la celebración.