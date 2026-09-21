¡Nos vamos de fiesta! Todo lo que tienes que saber de la gran show 30 años Europa FM | Europa FM

El lunes 21 de septiembre es el día de la gran fiesta. Hoy salimos a celebrar el 30 cumpleaños de Europa FM en un gran show presentado por Eva Soriano y Nacho García y donde la música en directo será protagonista de la mano de Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López.

Estamos emocionados ante esta gran cita y estamos deseando compartir con todos vosotros. Si tienes invitación, te contamos todo lo que tienes que saber para no perderte nada y, si no lo has conseguido, también te contamos cómo vivir la fiesta al minuto.

Los horarios de la fiesta 30 años Europa FM

El show empieza a las 20:00 horas en punto pero empezaremos a celebrar mucho antes. A partir de las 18:30 horas estaremos en la Explanada Príncipe Pío de Madrid disfrutando de la mejor música con nuestro DJ Javi Sánchez y recibiendo a los invitados VIP que se unirán al cumpleaños. ¡Pásate! No hace falta que tengas invitación para disfrutar de esta parte de la fiesta.

Las puertas del teatro se abren a las 19:15 horas para que puedan empezar a tomar posiciones as personas con invitación. Ya sabes que es un evento para todos los públicos pero los menores de 18 años deberán llevar una autorización firmada de sus padres y los de 16 y menos de 16 deberán ir acompañados de su padre, madre, tutor legal o un adulto autorizado. Los mayores de 17 podrán acceder sin acompañante.

La cita arrancará puntual así que no te despistes si no quieres perderte detalle. ¡Esto promete!

🕟 Inicio de la fiesta: desde 18:30 horas

🕜 Apertura de puertas del teatro: 19:15 horas

🕑 Inicio del show: 20:00 horas

📍 Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid - Cta. de San Vicente, 44

¿Y si no tengo invitación?

Si no has conseguido invitación, también puedes seguir la celebración. Desde las 18:30 horas, te informaremos puntual de lo que ocurra en la fiesta en las redes sociales de Europa FM y nuestra página web.

Te contaremos qué famosos se pasan por nuestro photocall, qué nos cuentan Eva y Nacho y qué ocurre sobre el escenario durante el evento.

Los invitados a la gran fiesta de Europa FM

Eva Amaral y Juan Aguirre no van a faltar a la cita. A unos meses de cerrar Dolce Vita Tour, con un concierto en Barcelona y otro en Madrid, el exitoso dúo zaragozano se reencuentra con Europa FM para revivir la magia de la que pudimos disfrutar en su visita a Local de Ensayo Europa FM.

Después de 18 años de exitosa trayectoria, con éxitos que ya son himnos como Moriría por vos, Cómo hablar o El Universo sobre mí y reconocimientos como el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2010, Amaral despide esta gran gira de dos años que empezó en diciembre de 2024 con la presentación de Dolce Vita, su noveno álbum de estudio reconocido como Mejor Álbum Pop/Rock en los Premios de la Música 2026.

Arde Bogotá llega con Manufacturas del Club de la Gente Sola a punto de salir del horno. El disco sale el 2 de octubre y el pasado viernes la banda presentó El Club de la Gente Sola, un nuevo adelanto del álbum después de Instrucciones y Bigger Splash.

Los de Cartagena regresan tras llegar a lo más alto con Cowboys de la A3, su segundo disco que los catapultó y les valió dos nominaciones en los Latin Grammy.

La La Love You tenía que estar en la fiesta. Los madrileños se unen a la celebración tras su concierto en las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega de Salamanca y justo un año después de arrasar en las fiestas de La Mercè de Barcelona actuando ante 40.000 personas.

Con su disco ¿Por qué me miras así? disponible desde mayo y a punto de arrancar El Tour Intergaláctico, que los llevará a recorrer Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, David, Roberto, Óscar y Mía se unen para recordar su paso por Local de Ensayo Europa FM y otros momentos vividos junto a nosotros.

Nil Moliner acaba de estrenar NEXO y se prepara para regresar a Ciudad de México tres años después de su última visita. El catalán lanzó su cuarto álbum de estudio el pasado 22 de mayo y ya para entonces tenía himnos consolidados a la altura nada menos que Libertad (2021), que obtuvo meses después de su lanzamiento el doble Disco Platino.

NEXO 04: Tu cuerpo en braille le ha seguido la estela y el pasado marzo fue certificada con el Disco de Oro. El álbum cuenta además con otros temas como Me acuerdo de ti o Álex, con la que nos emocionó en su visita a Local de Ensayo en Europa FM antes de su lanzamiento.

Para Pablo López será casi una presentación. El malagueño lanza el viernes 18 de septiembre su esperado disco El Cuatro y el lunes 21 lo saca de fiesta.

Seis años después de Unikornio: Once millones de versos después de ti, su último álbum de estudio, Pablo López inaugura nueva etapa musical con este álbum que homenajea a los cuatro anteriores — Once Historias y un Piano (2013), su álbum debut; El Mundo y los Amantes Inocentes (2015), que incluye éxitos como Tu enemigo con Juanes; Camino, Fuego y Libertad (2017), certificado como Disco Platino y la conocida El Patio en su tracklist; Unikornio, Once Millones de Versos Después de Ti (2020), con doble Disco platino—.

El Cuatro marca “un nuevo comienzo” con canciones como El niño del espacio, que da nombre a su actual gira, Esdrújula o Como soy.

No todos los días se cumplen 30 años y queremos entrar en esta década dorada que promete dejarnos grandes momentos con la mejor compañía.