Agotadas las invitaciones dobles para la Fiesta 30 Años Europa FM

¡Han volado! Agotadas las invitaciones para la fiesta 30 años Europa FM en solo una hora | Europa FM

La fiesta 30 años Europa FM arranca puntual a las 20:00 horas. Las puertas estarán abiertas desde las 18:30 horas

Sabemos que muchos os quedasteis con las ganas de acompañarnos en este gran día y tras ampliar aforo para que podáis sumaros a la celebración del lunes 21 de septiembre en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid... ¡Han volado!

Todos los que hayan aprovechado esta última oportunidad podrán asistir al show que contará con Eva Soriano y Nacho García como maestros de ceremonias y en el que podremos disfrutar de la música en directo de Amaral, Arde Bogotá, La La Love You, Nil Moliner y Pablo López.

Se avisará a los ganadores este mismo lunes 21 de septiembre por la mañana. ¡Así que atento!

¡Recuerda! Los menores de 18 años también están invitados pero deberán llevar una autorización firmada de sus padres y los de 16 y menos de 16 deberán ir acompañados de su padre, madre, tutor legal o un adulto autorizado. Los mayores de 17 podrán acceder sin acompañante.

¡Y una cosa importante! La fiesta arrancará puntual a las 20:00 horas pero las puertas del recinto se abrirán mucho antes. A partir de las 18:30 horas podrás empezar a celebrar con nosotros en la explanada de Príncipe Pío.

No te lo pienses más y participa. El lunes 21 sabrás si estás entre los ganadores antes de las 10:00 horas.

Durante el evento se realizarán fotografías y grabaciones audiovisuales. Tu imagen podrá aparecer de forma accesoria en planos generales destinados a documentar e informar sobre el Evento y difundir contenidos relativos a su celebración. Consulta más información en los Términos y Condiciones y Política de Privacidad.

Acceso de menores: los menores de 16 años, inclusive, deberán acudir acompañados de su padre/madre/tutor legal o, en su caso, persona autorizada. Los asistentes de 17 años deberán presentar autorización escrita de su padre/madre/tutor legal.