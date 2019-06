Nuevos detalles de Pokémon Escudo y Pokémon Espada: una nueva líder de Gimnasio y la compatibilidad con Poké Ball Plus

Los estadios del Galar acogerán a los Gimnasios Pokémon y atraerán a Entrenadores especializados. Los jugadores tendrán que derrotar al Líder de Gimnasio, es decir, el Entrenador más fuerte de cada Gimnasio Pokémon, para convertirse en Campeones. Una de estas Líder de Gimnasio a la que los Entrenadores podrán enfrentarse en la nueva entrega dela saga Pokémon es Cathy, experta en Pokémon de tipo Agua con una apariencia serena pero con gran competitividad.

Otra de las novedades con las que cuenta Pokémon Espada y Pokémon Escudo es su compatibilidad con la Poké Ball Plus. Los Entrenadores podrán transferir su Pokémon favorito y poder llevártelo de paseo. La Poké Ball Plus se iluminará, vibrará y hasta se podrá escuchar al Pokémon que lleve dentro. Esta es una latente novedad, ya que, por primera vez la Poké Ball Plus se podrá utilizar como mando en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, a diferencia de Pokémon: Let’s Go, Pikachu! Y Pokémon:Let’s Go, Eevee!.

Será el 15 de noviembre de este mismo año cuando podremos enfrentarnos a las Incursiones Dinamax, descubrir todos los rincones ocultos que guarda la región Galar y conocer todos los detalles del nuevo Pokémon Espada y Pokémon Escudo.