Eslovenia e Islandia se suman a España en su petición de cuestionar la participación de Israel en Eurovisión

Hace tan solo unas semanas, España abrió la veda este 2025 de poner en duda la participación de Israel en Eurovisión. Se convirtió así en el primer país este año en pedirle a Unión Europea de Radiodifusión (UER) que se considerara la presencia de dicho país en el Festival de la Canción.

Ahora, más delegaciones se han sumado a esta propuesta. Ksenia Horvat, directora de la RTVSlo de Eslovenia y Katrin Gunnarsdóttir, la Ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, se han pronunciado sobre la participación de Israel en Eurovisión, país que este año apuesta por llevar a la artista Yuyal Raphael, quien sobrevivió a los ataques de Hamás.

La contundente petición de Eslovenia

"Mantengo firme el llamamiento que hice a la Unión Europea de Radiodifusión el año pasado en nombre de Televisión Eslovenia. Pedí, y vuelvo a pedir, que se aclare por qué algunos son más iguales que otros. Por supuesto, me refiero al trato desigual que reciben Rusia e Israel", ha reivindicado Horvat.

Así, ha hecho referencia a la petición de España: "Lo que escribieron refleja exactamente mi opinión: que en un mundo democrático debemos preocuparnos por el horror sin fin en Gaza, que no está ni puede estar completamente separado de la canción de Eurovisión. Por lo tanto, las peticiones de diálogo entre los miembros son cada vez más fuertes".

"Nosotros también queremos participar en este debate, incluyendo a Televisión Eslovenia. No sé adónde nos llevará, pero sí sé que las guerras y el sufrimiento de los civiles no son justos y que no solo podemos, sino que debemos condenarlos", concluyó Horvat.

Islandia se suma al cuestionamiento de Israel en Eurovisión

Por su parte, Katrin Gunnarsdóttir también expresa no estar a favor de la participación de Israel en Eurovisión. "Los rusos no participan ahora y todos conocen el motivo. No es raro que la gente se haga esta pregunta", defiende la política.

"Al mismo tiempo, quiero enfatizar que esta es una decisión que debe tomar la Unión Europea de Radiodifusión", añade Gunnarsdóttir.

La primera respuesta de la UER

Tras la petición de España, la UER dio una primera respuesta pública a través de un comunicado. La organizadora de Eurovisión replicó a RTVE que "todos los miembros de la UER son elegibles para competir" en el concurso musical europeo, a la vez que ha reiterado que está en contacto permanente con los participantes de esta edición, incluida la televisión pública española, para abordar aspectos del festival.

Asimismo, la UER, que valoró con "satisfacción" el compromiso de RTVE con Eurovisión, subrayó que es consciente de que "existen preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas" en torno al conflicto en Oriente Próximo.