Los mejores momentos del último día de la Eurovisión Preparty de Madrid

Después de una cita musical el 18 de abril en La Riviera con grandes sorpresas como parte de la Eurovisión Preparty de Madrid, este sábado 19 de abril solo ha subido el nivel del evento musical con grandes actuaciones y momentos icónicos.

Las redes sociales se han llenado de las mejores escenas para los eurofans, protagonizadas muchas de ellas por Melody, pero también por otros representantes de Eurovisión. Recopilamos las mejores de ellas:

Melody hace bailar 'De pata negra' al resto de representantes

El papel de anfitriona de Melody ha llevado este fin de semana a que la artista intente integrar al completo al resto de representantes de Eurovisión en su cultura. Tanto es así que la cantante de Esa Diva ha hecho bailar a los suecos KAJ y a la finlandesa Erika Vikman la canción De pata negra, uno de sus éxitos cuando era tan solo una niña.

Melody canta Amante de la luna

Además de volver a interpretar con una potencia arrolladora Esa Diva, Melody se ha lanzado con una nueva sorpresa este 19 de abril: la artista ha interpretado en La Riviera Amante de la luna, la canción con la que intentó representar a España en Eurovisión en 2009.

La de Dos Hermanas ha traído de nuevo la rumba que le corre por las venas con este tema que defendió con tan solo 18 años. Aunque han tenido que pasar 16 años para que finalmente cumpla su sueño de ir a Eurovisión, Melody ha demostrado que desde que cantó dicho tema está muy vinculada al Festival de la Canción.

El desnudo del representante de Armenia

Este 19 de abril la Eurovisión Preparty de Madrid ha dado mucho de qué hablar, y un momento que quedará grabado en la retina de los espectadores será la actuación de Parg, el representante de Armenia.

Además de mostrar su gran puesta en escena y su potente voz con la canción Survivor, el artista ha optado por calentar más el ambiente quitándose la camiseta en plena actuación.

Los consejos de Melody a Lady Gaga

Melody ha vuelto a consolidar su relación ficticia con Lady Gaga en la Preparty de Madrid, y lo ha hecho enviándole a la artista pop sus mejores consejos para convertirse en Esa Diva.

La primera lección sería enseñarle su característico paso de baile agarrándose el pelo: "Yo le enseñaría el helicóptero. Le diría: 'Lady, en esos días que tengas cruzados, haz el helicóptero y espantamos a todos'. y ella me diría: 'All rigth, okay'".

"Luego le enseñaría una patadita así más flamenca más rumbera, un desplante, y que mire. Porque esa sería una diva un poquito más mediterránea, sensual, un poco más española", ha continuado Melody. Por último, la de Dos Hermanas ha compartido su última lección: "Para esos momentos de entrevistas, el guiño mío del videoclip, además con la mano".

Chloe de la Rosa y su Como la lola

No podía faltar a la Preparty de Madrid nuestra última representante en Eurovisión Junior, Chloe de la Rosa. La pequeña se ha subido al escenario de La Riviera para interpretar Como la Lola junto a su grupo de baile.

Todos estos momentos han sido completados con las grandes actuaciones de representantes de Eurovisión 2025 como Red Sebastián de Bélgica, Miriana Conte de Malta, Go-Jo de Australia, Napa de Portugal, Gabry Ponte de San Marino y Tommy Cash de Estonia, entre muchos otros.