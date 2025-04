Los hilarantes consejos de Melody a Lady Gaga para ser 'Esa Diva'

Melody siente gran admiración por Lady Gaga, y así lo hemos podido ir comprobando desde que en el Benidorm Fest se atrevió a asegurar que la intérprete de Bad Romance sería la candidata perfecta a nivel internacional para cantar Esa Diva.

Por esta relación de la de Dos Hermanas con la estrella del pop han sido muchos los que le han preguntado a la representante de España en Eurovisión su relación con Lady Gaga. La cantante ha entrado en el juego de bromear que la vocalista de Shallow es una persona cercana para ella, y ha simulado incluso en entrevistar hablar por teléfono con ella en inglés.

Ahora, con Melody de anfitriona de la Eurovisión Preparty 2025 en Madrid, la cantante ha dado un pasito más y le ha enviado a Lady Gaga sus mejores consejos para convertirse en Esa Diva.

"Yo a mi Lady le diría: 'Ven para acá, Lady'", expresó entre risas la cantante de El gorila ante los medios internacionales. Y a continuación enumeró las claves indispensables para que la Mother Monster se convierta en una diva como ella.

Como no podía ser de otra manera, la primera lección sería enseñarle su característico paso de baile agarrándose el pelo: "Yo le enseñaría el helicóptero. Le diría: 'Lady, en esos días que tengas cruzados, haz el helicóptero y espantamos a todos'. y ella me diría: 'All rigth, okay'".

"Luego le enseñaría una patadita así más flamenca más rumbera, un desplante, y que mire. Porque esa sería una diva un poquito más mediterránea, sensual, un poco más españolas", ha continuado Melody, recreando al momento esos pasos que intentaría que aprendiera Lady Gaga.

Por último, la de Dos Hermanas ha compartido su última lección a la artista de Poker Face, desatando las risas de los presentes por su ocurrencia: "Para esos momentos de entrevistas, el guiño mío del videoclip, además con la mano".