Nuevo vuelco en Eurovisión: la cantante irlandesa Bambie Thug amenaza con no estar en la final

Las aguas están revueltas en Malmö, sede de Eurovisión 2024, y, a solo unas horas de la gran final, todavía es una incógnita qué países finalistas se subirán finalmente al escenario del Malmö Arena.

El primero que ha caído ha sido Países Bajos por decisión de la UER, que ha descalificado a Joost Klein tras una denuncia ante la Policía de una integrante del equipo de producción, y el siguiente que podría hacerlo es Irlanda.

Su cantante Bambie Thug, también favorita de la edición, ha decidido no presentarse al Family Show del sábado y ha amenazado a la UER con no acudir a la final si sus peticiones no son aceptadas.

La joven intérprete no acudió al desfile de banderas y se saltó también el último ensayo para quejarse públicamente de lo que está pasando en Malmö y pedir que la organización tome partido ante los comentarios realizados por la televisión israelí antes de su actuación en la primera semifinal: "Hay asuntos que requieren que la EBU tome una decisión".

Según la joven, las valoraciones de los comentaristas de la KAN violan las reglas de Eurovisión y no se debería permitir que Israel participase en la competición.

El pasado martes 7 de mayo un comentarista de la cadena pública irlandensa advirtió a los telespectadores con niños que su actuación era "la más aterradora" de la noche.

"Habrá muchos hechizos, magia negra y ropa oscura, símbolos satánicos y muñecos vudú, como en la Plaza de los Gatos en Jerusalén a mediados de los años 90", dijo sobre su actuación, y añadió también que a Thug le gustaba también "hablar negativamente sobre Israel". "Pero podemos hablar de eso más tarde. Prepara tus conjuros", añadió.

La protesta de Bambie Thug está respaldada por la cadena pública irlandesa, RTÉ, que se ha hecho eco de la protesta de Thug, que se muestra convencida de que los comentarios negativos y peyorativos de su actuación irán a más en la final.

"Estoy enfadada con otros equipos que violan las reglas de la UER y todavía se les permite entrar", apuntó la cantante, a la que antes de la semifinal se le censuró por su maquillaje. Bambie tuvo que cambiar las palabras escritas en la su cara que pedía el alto al fuego y libertad para Palestina.