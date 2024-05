¿Por qué Australia participa en Eurovisión 2024?

Electric Fields con ‘One Milkali (One Blood)’

Quince países compiten en la primera semifinal de Eurovisión 2024 y uno es Australia, que poco o nada tiene que ver con Europa.

Más de 15.000 kilómetros separan Canberra, la capital del país de Oceanía, de Malmö, la ciudad sueca elegida como sede de la 68ª edición de Eurovisión, que supone para Australia su novena vez en el certamen europeo de la canción.

La primera fue en 2015 por lo que, si la crisis del coronavirus no hubiese obligado a cancelar la edición de 2020, la banda Electric Fields celebraría con la canción One Milkali (One Blood) el décimo aniversario eurovisivo de Australia.

¿Por qué puede competir Australia en Eurovisión?

El paso del tiempo ha convertido a Australia en un participante más en Eurovisión, pese a que no es país europeo y tampoco es miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

La cuestión es que en 2015 entró en el certamen como invitado de la organización, que de forma excepcional lo llamó para que se uniese al 60º aniversario del festival. La invitación se produjo por las grandes audiencias que tiene Eurovisión en este país, con una media de 2,7 millones de telespectadores desde que se empezó a retransmitir el festival en 1983.

Un año después, en 2016, la organización confirmó de nuevo la participación de Australia pero en esta ocasión no se le iba a dar un trato a favor y el representante australiano tendría que clasificarse como el resto de países pasando por las semifinales.

Debido al éxito que tuvieron estas dos participaciones, la UER decidió que Australia participara también en Eurovisión 2017, 2018… y así hasta llegar a 2024.

¿Qué pasaría si Australia gana Eurovisión?

Desde esa primera participación en 2015 hasta hoy, Australia no ha ganado nunca Eurovisión aunque estuvo cerca de hacerlo en 2016 cuando Dami Im quedó segundo clasificado con la canción Sound of silence.

¿Qué hubiese pasado en ese caso? ¿Se habría celebrado Eurovisión 2017 en Australia? ¿Tendrían los representantes de los otros países participantes que cruzar el Océano Índico para poder defender sus propuesta?

La respuesta es no. Según el acuerdo firmado por la UER y la cadena pública australiana SBS, si Australia gana Eurovisión tendrá que escoger una ciudad europea para celebrar el evento al año siguiente y, a pesar de nos ser sede, la SBS deberá correr con la organización y los gastos.

Es más o menos lo que pasó en 2023 cuando Liverpool acogió el certamen pese a la victoria el año anterior de Ucrania o lo que ocurrirá a finales de año con Eurovisión Junior, que tendrá lugar en España pese a la reciente victoria de Francia. El ganador renuncia y otro país debe hacer asumir el rol de anfitrión.