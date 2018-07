En verano de 2014 Axwell^Ingrosso aterrizaba en los EE.UU. para sus primeros conciertos como cabeza de cartel en el Governors Ball en la ciudad de Nueva York, seguido por Electric DaisyCarnival en Las Vegas.

El diario Los Angeles Times comentó su actuación: “Liberados de las expectativas de estar en una de las bandas más grandes del mundo, la actuación del dúo era a la vez más desafiante y más divertida que cualquier cosa que su proyecto anterior pudiera hacer… durante su actuación destacaron algunas nuevas canciones que realmente estaban a la altura de su fama".

Axwell^Ingrosso, las dos terceras partes de Swedish House Mafia, han firmado un contrato exclusivo con Universal Music para publicar nuevos temas en el 2014 bajo el sello Def Jam Records en los EE.UU. y Virgin/EMI en el Reino Unido, con el debut de su álbum a principios del 2015.

Axwell^Ingrosso han mostrado al mundo que dos dj en moto con casco pueden verse igual de bien que tú. En su nuevo vÍdeo Something New, los podemos ver como van en moto pasando entre los coches en una carretera desértica de dos carriles. El video, dirigido por Ian & Cooper, gira la idea de un video musical tradicional. En lugar de tener la música que se reproduce de manera constante a lo largo o por debajo de la acción de la pantalla, mientras conducimos a través del desierto escuchamos “Something New” saliendo de varios coches en la carretera. Inventivo y alegre, este uso del sonido resalta la universalidad de la canción y su mensaje.

“Something New significa el renacer de Axwell^Ingrosso en la escena mundial”, dijo Steve Bartels, presidente de Def Jam recordings. “La increíble visión creativa, la proyección social y el potencial cultural de esta campaña Beats es una combinación perfecta para una canción de esta magnitud. Estamos emocionados de tener Beats como socio internacional en este innovador single y artista único e importante”.

Something New es la carta de presentación de su esperado álbum de debut tras la publicación del tema de club Cant hold us down, un tema que fue estrenado por Zane Lowe en la BBC como “hottest track in the world” y por consiguiente nombrado “essential new tune” por Pete Tong en la BBC Radio 1.

Después de actuar en la reciente campaña mundial de Beats by Dr. Dre, Something New ha alcanzado 21 millones de reproducciones en Spotify desde su estreno en Reino Unido.

Participando en acontecimientos masivos por todo el mundo, Axwell^Ingrosso han encabezado espectáculos en Governor’s Ball, Electric Daisy Carnival, Ultra Japan, V Festival y recientemente han sido cabezas de cartel del Ultra Music Festival en Miami y cerrarán el Coachella de este año… con muchas más fechas aún por anunciar.