Consigue una Sony Tablet S 16GB con One Direction

One Direction publica el 29 de mayo Uan Life Tour, un DVD que han grabado durante su gira por el Reino Unido. Un concierto de 73 minutos filmado el pasado mes de enero y que contiene todos los éxitos de su álbum de debut, versiones de sus canciones favoritas y algunas sorpresas, además de un documental “detrás del escenario” y los vídeos de What Makes You Beautiful, Gotta Be You y One Thing.

Para celebrarlo, En Euroclub vamos a regalar cada día una Sony Tablet S de 16GB desde el lunes 28 de mayo hasta el viernes 1 de junio. Estate muy atento/a a Euroclub de lunes a viernes de 21.00h a 23.00h y Xavi Martínez y Laura Trigo te explicarán como conseguirla.