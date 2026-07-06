Así ha sido la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: los padrinos, el vestido de la novia, el maestro de ceremonias y los votos

Taylor Swift y Travis Kelce se han dado el "sí, quiero" once mes después del anuncio de su compromiso. Como todo lo que hace la cantante estadounidense, la boda ha sido una de las noticias más comentadas del fin de semana, pero, por si has estado desconectado, te traemos un resumen de lo ocurrido en la que ya han apodado como una “boda real estadounidense”.

¿Cuándo y dónde ha sido la boda?

En realidad Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en una ceremonia privada días antes de lo que podríamos llamar la gran fiesta nupcial, celebrada el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

La pareja eligió este recinto por ser lo suficientemente amplio y privado como para acoger a los más de mil invitados que acudieron a la cita.

A pesar de ser una arena pensada para conciertos y eventos deportivos, la pareja consiguió convertir al recinto en un lugar íntimo. Según informa TMZ, la decoración del lugar, repleta de vegetación, recordaba al Mago de Oz y a Alicia en el País de las Maravillas. Además, también estaba adornada con fotos de la pareja y con el logo de la boda: dos TT entrelazadas por un corazón.

Los padrinos y qué dijeron los novios en los votos

Según apunta NBC News, Swift y Kelce escribieron personalmente sus votos, que leyeron de unos libros dorados y duraron alrededor de veinte minutos cada uno. Además, la estrella del pop cantó parte de estos.

Los invitados contaban con pañuelos bordados para los momentos más emotivos, aunque tal y como afirma el medio estadounidense, el novio fue el que se mostró más emocionado durante la ceremonia.

La boda fue oficiada por el actor y amigo de Kelce, Adam Sandler, tal y como informaron en un comunicado oficial emitido por la publicista de Swift. Este texto también informó de que Taylor no contó con damas de honor y que llegó de la mano de su hermano, Austin Swift, mientras que el padrino del futbolista fue su hermano Jason Kelce.

¿Cómo vistieron los novios?

A pesar de que todavía no hemos podido ver ninguna foto de los novios en la boda, gracias al comunicado distribuido a medios sabemos que ambos vistieron trajes de Christian Dior diseñados a medida por su director creativo, Jonathan Anderson. Además del vestido, Swift llevó unos zapatos de Louboutin y joyas de Cartier.

¿Cómo fue el banquete?

La magia no terminó con el “sí, quiero". El banquete contó con las actuaciones de Stevie Nicks y de Paul McCartney, que interpretó I Wanna Hold Your Hand. Aunque Swift no actuó durante la celebración, sí lo hizo la noche de antes en la cena de ensayo, donde cantó junto a Kelce una de sus canciones favoritas de rock, informa NBC News.

El artículo publicado por el medio estadounidense también señala que la boda contó con varios juegos, a través de los cuales los invitados podían ganar tickets para participar en una rifa que incluía premios como bolsos de diseño o el Chevrolet Chevelle de 1970 que utilizó la pareja en su primera cita. Además, el banquete de la boda contó con comida de los mejores restaurantes de Nueva York.

Qué se sabe de la cena de ensayo

Un día antes de la boda, el jueves 2 de julio, se celebró la que se conoce como la cena de ensayo. Teatro Infosys, dentro del Madison Square Garden, acogió esta cita más íntima y con cerca de 100 invitados, entre los que destacan Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper o Jack Antonoff. El menú fue preparado por el restaurante italiano Sartiano’s, uno de los favoritos de la artista.

¿Qué famosos estuvieron entre los invitados a la boda?

Como si de la Met Gala se tratara, el viernes por la tarde, las calles del centro de Nueva York se llenaron de paparazzi que captaron la llegada de algunos de los invitados de la boda como Jack Antonoff, Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Karlie Kloss, Lena Dunham, Zoe Kravitz, Jennifer Lopez o Gigi Hadid. Otros artistas como Camila Cabello, Sombr o Selena Gomez publicaron vídeos en sus redes sociales de camino a la ceremonia.

Aunque también hubo ausencias en la boda. A pesar de estar invitado, el cantante Harry Styles, quien mantuvo una relación con Swift hace más de diez años, no pudo ir a la boda ya que se encontraba en medio de su residencia en Londres. Tampoco acudió, para sorpresa de muchos fans, la actriz Blake Lively, quien, durante muchos años, ha formado parte del círculo de amigas más íntimo de la cantante.