La Oreja de Van Gogh promete anunciar nuevos conciertos con Amaia Montero: "Si va todo bien"

La Oreja de Van Gogh sigue recorriendo España con su gira Tantas Cosas que Contar Tour, que tiene previsto terminar el 30 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. Sin embargo, la banda ya tiene planes para seguir actuando tras el regreso de Amaia Montero.

En una reciente entrevista con Diario Córdoba, el bajista Álvaro Fuentes confiesa que celebrarán más conciertos en 2027: "Este año nos centraremos en la gira aquí en España. El año que viene combinaremos unos conciertos en América con algunos festivales aquí, y el año siguiente nos gustaría ir a Europa, hacer París, Londres, Milán y algún sitio más", asegura.

De esta forma, La Oreja de Van Gogh tiene previsto prolongar su estancia sobre los escenarios con nuevas fechas en América, festivales españoles y Europa. "Si va todo bien", como asegura el propio músico.

Álvaro Fuentes en Madrid | Sergio R Moreno / GTRES

"La gran virtud del grupo son sus canciones"

En esa misma entrevista, Álvaro Fuentes asegura que él y sus compañeros pensaron "muchas veces" que La Oreja de Van Gogh podía disolverse: "Cuando se fue Amaia, por ejemplo. La verdad es que nosotros hemos puesto todas las ganas para seguir aquí, pero obviamente la última palabra la tiene el público, que es el que ha seguido apoyándonos a través de los años y ha seguido comprando nuestros discos y yendo a nuestros conciertos", comenta.

Para el bajista, el mayor atractivo de La Oreja de Van Gogh son las canciones, no sus componentes: "Nosotros teníamos muy claro que la gran virtud del grupo eran sus canciones, no dependía de la voz que las cantara ni de quién tocara el bajo, la batería o la guitarra. Y, y siguiendo esta idea, escribimos un disco sin tener todavía cantante y vimos que las canciones estaban ahí, y así es como seguimos hacia adelante, confiando en la música", comenta.

Sobre las críticas: "Éramos el patriarcado prácticamente, pero salió la gira a la venta y se vendieron 400.000 entradas"

Fuentes también hace alusión a las críticas recibidas cuando empezó la gira: "Era todo ruido de fondo. Nadie había escuchado cantar a Amaia siquiera todavía. [...] Sabemos que lo hacemos muy bien cuando nos ponemos con ello, obviamente. [...] Las redes son opinión y ruido, pero no es nada real. Y la prueba es que éramos el patriarcado prácticamente, pero salió la gira a la venta y se vendieron 400.000 entradas. Entonces puedes decir: 'Pues igual lo de las redes es todo postureo y luego, a la hora de la verdad, la gente piensa otra cosa'. Y eso es lo más probable", opina.