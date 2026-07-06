El guiño de Aitana a Plex durante su concierto del Granca Live Fest 2026

Aitana, en el concierto de 13 de junio en Mallorca. | Gtresonline

Aitana llevó su Cuarto Azul este sábado a Gran Canaria. La cantante fue una da las estrellas de la tercera jornada de Granca Live Fest 2026 y, aunque su concierto empezó tarde, no defraudó.

La cantante, que tuvo que adaptar el setlist sobre la marcha para acortarlo, arrancó el show tumbada en la cama de su habitación entonando 6 de febrero. No hubo cambios en el punto de arranque del concierto, al que se unió Quevedo para cantar Gran Vía y que cerró a lo grande con Superestrella, como suele ser habitual en sus conciertos.

Aitana también llevó una lectura a la cama de su habitación, que pudo llevar de la Península a las Islas Canarias, aunque al contrario de lo que ha hecho hasta ahora no fue un libro.

La cantante se llevó a Gran Canarias la revista Men's Health con la portada de Plex, su pareja que protagoniza la portada de julio-agosto 2026 previa a La Velada del Año VI.

El Cuarto Azul de Aitana en Granca Live Fest 2026 | @kevingrande26 (TikTok)

Aitana presumió de pareja de la que se mostró orgullosa cuando salió la revista el pasado 24 de junio. Cuando Plex compartió la imagen de la revista en su cuenta de Instagram, no se resistió a comentar la imagen.

"Es que… qué puedo decir 🤓", escribió la cantante en los comentarios de su publicación, a lo que este respondió con una declaración pública de amor: "@aitana, que te amo".

La pareja celebra este mes de julio un año de amor. Aunque los rumores sobre una posible relación empezaron a circular en febrero, no hicieron pública su relación hasta llegar el verano. El 27 de junio la cantante celebró su 26º cumpleaños y días después publicó en Instagram una galería de fotos de su fiesta y entre las imágenes incluyó una con Plex que sirvió para oficializar el romance.