Así suena la nueva canción de Rosalía: letra del adelanto y posible colaborador

Rosalía ya tiene nueva música y quiso compartirla con sus fans de Los Angeles en su concierto del 1 de julio en el Kia Forum.

La cantante sorprendió a sus seguidores al hacer sonar un adelanto de su nuevo tema en el que canta en español junto a un artista masculino cuyo nombre se desconoce aunque muchos ya se han lanzado a adivinar de quién se trata.

La canción se escuchó a través de los altavoces del recinto durante un descanso del show mientras en las pantallas del estadio se proyectaba la letra en inglés de la canción.

La letra de la nueva canción de Rosalía

En el vídeo publicado en redes por los fans de la cantante se escucha algo más de un minuto del tema, una canción con toques electrónicos que se sale del misticismo del disco LUX.

Rosalía se refiere en su letra a un amor fugaz aparentemente de verano —"Rayos de sol en tu piel / Te dejaron un colorcito café"— y le pide que se quede junto a ella —"Solo quédate conmigo / A ver atardecer, el atardecer"—. Así dice la letra que se pudo escuchar en este breve adelanto:

Rayos de sol en tu piel,

Te dejaron un colorcito café.

No estaba en los planes conocerte,

Pero es un placer.

Y yo no sé

Cuando te vuelva a ver

No lo sabré

Solo quédate conmigo

A ver atardecer, el atardecer

Yo no sé

Cuando te vuelva a ver

No lo sabré

Solo quédate conmigo

A ver atardecer, el atardecer

El posible colaborador de Rosalía en su nueva canción

El nombre del cantante que colabora con Rosalía en este tema es un misterio aunque las teorías de los fans de la cantante se han disparado y señalan nombres como Guitarricadelafuente, Rusowsky o Álvaro Díaz.

Guitarricadelafuente fue uno de los primeros nombres en asomar en redes. El motivo tiene que ver con las especulaciones que se dispararon en primavera cuando los dos cantantes empezaron a coquetear en redes. El cantante de full time papi llegó a contar en Vanity Fair que colaborar con Rosalía sería "un puto sueño".

fue uno de los primeros nombres en asomar en redes. El motivo tiene que ver con las especulaciones que se dispararon en primavera cuando los dos cantantes empezaron a coquetear en redes. El cantante de llegó a contar en que colaborar con Rosalía sería "un puto sueño". Álvaro Díaz. La teoría que señala al puertorriqueño Álvaro Díaz tiene que ver con el tono de la voz del cantante que suena junto a Rosalía. Muchos están convencidos de que se trata del intérprete de Pienso en ti.

Rusowsky. El fuenlabreño rusowsky también es otro de los nombres que suenan en redes y sería un puntazo. El pasado enero consiguió desbancar a Rosalía del número 1 de las listas de ventas con su disco debut Daisy.

Jhay Cortez. Puntazo también sería que fuese Jhay Cortez como señalan otros. El cantante y compositor puertorriqueño mantiene un histórico beef con Rauw Alejandro, expareja y exprometido de Rosalía

Calvin Harris. También hay quien escucha a Calvin Harris en esta colaboración. ¿Será por su base electrónica ?

También hay quien escucha a Calvin Harris en esta colaboración. ¿Será por su base electrónica Latin Mafia. Cada vez hay más gente que apunta a la banda indie pop mexicana del momento. Sería la segunda colaboración de Rosalía con un artista del país ya que en La Perla se une a Yahritza y su Esencia.

Frank Ocean. También hay quien señala al estadounidense Frank Ocean con quien dicen que grabó Changes en 2019, una canción que se filtró pero nunca se publicó, y con quien ha colaborado en el vídeo promocional de su marca de joyas. De ser él quien canta con Rosalía se confirmaría la teoría que lleva meses circulando y que señala que iban a volver a unirse en otro tema.

Son solo algunos nombres que han asomado en redes desde que empezó a circular el vídeo de la nueva canción de Rosalía, que muchos definen como la LLYLM de la era LUX y que otros ya dicen es la canción del verano 2026. De ser así, se repetiría la historia que vivimos en 2022 cuando Rosalía estrenó en el concierto de Almería, el primero de MOTOMAMI TOUR, la canción Despechá que luego lanzaría en plataformas para hacerla sonar en todas las fiestas estivales.