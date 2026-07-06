Vive una experiencia VIP en Sonorama Ribera Goes To Ibiza con 'Cuerpos especiales' y Europa FM

Vive una experiencia VIP en Sonorama Ribera Ibiza con 'Cuerpos especiales' y Europa FM | Europa FM

El miércoles 5 de agosto arranca Sonorama Ribera 2026 en Aranda de Duero (Burgos) con un cartel que promete hacernos disfrutar con la mejor música.

Cuatro días y cuatro noches con más de 150 artistas que vamos a vivir cada jornada intensamente. ¡No queremos perdernos nada!

Pero la fiesta y el verano no terminan ahí. La música en directo continúa los días 2 y 3 de octubre con Sonorama Ribera Goes To Ibiza 2026, una cita musical que no querrás perderte con artistas de la talla de Ginebras, Marlena y Tu Otra Bonita. ¡Y lo mejor es que vas a poder hacerlo gracias a Cuerpos especiales!

El morning de Europa FM despide la temporada a lo grande con un concurso que llevará a un oyente y a su acompañante a disfrutar de una experiencia VIP en el festival que incluye desplazamiento, entradas y tres noches de hotel.

Sí, has leído bien, pero antes de contarte cómo participar y optar al premio, vamos a repasar todo lo que incluye:

Dos billetes de avión (el de la persona ganadora y su acompañante) desde el aeropuerto de Madrid, Barcelona o Alicante a Ibiza con ida el 2 de octubre y vuelta a Madrid el 5 de octubre al mismo aeropuerto de origen.

(el de la persona ganadora y su acompañante) desde el aeropuerto de a Ibiza con ida el 2 de octubre y vuelta a Madrid el 5 de octubre al mismo aeropuerto de origen. Entrada doble para SONORAMA RIBERA GOES TO IBIZA

para SONORAMA RIBERA GOES TO IBIZA Alojamiento en habitación doble con entrada el viernes 2 de octubre y saliendo el lunes 5 de octubre

en habitación doble con entrada el viernes 2 de octubre y saliendo el lunes 5 de octubre Transfer desde el aeropuerto de Ibiza a hotel.

Participa y disfruta de Sonorama Ribera Goes To Ibiza

La mecánica de participación en el concurso es sencilla y seguro que familiar para los oyentes habituales del programa. El concurso arranca el lunes 6 de julio y las pruebas empiezan el martes 7.

Hay tres días de lo que podríamos llamar semifinales para elegir a los tres candidatos que se unan a la final del 10 de julio de la que saldrá el ganador de esta experiencia VIP.

De martes 7 a jueves 9, Eva Soriano y Nacho García harán una pregunta sobre Sonorama Ribera que inmediatamente después Beny subirá a Stories de Instagram para que los oyentes la respondan lo antes posible. El primero que lo haga correctamente entrará en antena hacia las 08:50 horas para enfrentarse a la prueba que le dará el pase a la final.

y harán una pregunta sobre Sonorama Ribera que inmediatamente después para que los oyentes la respondan lo antes posible. El primero que lo haga correctamente entrará en antena hacia las 08:50 horas para enfrentarse a la prueba que le dará el pase a la final. El viernes 10 será el día clave. Aquí entra en juego Lalachus, que se unirá a Nacho García, para hacer el examen final a los tres finalistas. Tendrán que agudizar el oído porque les pondrán una serie de fragmentos de canciones de artistas que actúan en SONORAMA RIBERA y tendrán que adivinar quiénes son. ¡Casi nada!

El ganador será quien antes identifique correctamente a los artistas, de conformidad con el criterio de los presentadores del programa y, en caso de empate, tendrán que jugársela con prueba adicionales que planteen ellos mismos.

Sencillo, ¿no? Conéctate desde primera hora a Cuerpos especiales y estate muy atento a la pregunta del día. Ibiza y la mejor música te están esperando.