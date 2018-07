Europa FM emisora oficial de Franz Ferdinand en Barcelona

Franz Ferdinand vuelve a España y lo hace de la mano de Europa FM, como sus anteriores conciertos de Valencia, Barcelona o Madrid... Franz Ferdinand y Europa FM, Europa FM y los de Álex Kapranos vuelven a protagonizar una cita ineludible para este 2014. El próximo sábado 5 de abril en el Sant Jordi Club de Barcelona los escoceses darán buena muestra de su arrollador directo, donde los londinenses Teleman serán los artistas invitados.

Franz Ferdinand con Right Thoughts, Right Words, Right Action han vuelto a la fórmula ferdinand" de estribillos pegadizos, guitarras afiladísimas, ritmos bailables y bajos potentes. El nuevo álbum de los de Glasgow es una exhuberante coleccion de 10 canciones que son hits uno tras otro, desde el funk punkrock de Right Action, a la locomotora que es Love Illumination o la frikada indie de Evil Eyes y la intensidad post punk de Bullet. El disco es Franz Ferdinand 100% y así lo demostraron en la pasada edición del Dcode Festival, como cabezas de cartel y grandes triunfadores del festival más importante de Madrid. Salieron y conquistaron y liaron la fiesta con temas de este último trabajo y la tremenda colección de todos sus éxitos; Do You Want to, Take Me Out, This Fire, Walk Away, etc fueron cayendo una tras otras con unos Franz pletóricos sobre el escenario.

Todas las entradas están agotadas.