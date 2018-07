Gana altavoces portátiles con Pioneer The Album Vol.14

Euroclub y ¿Me Pones? te regalan desde el lunes 1 al domingo 7 de diciembre Altavoces Wifi Bluetooth portátiles gracias a Pioneer The Album Vol.14 . ¡No te quedes sin el tuyo!

Gana altavoces inalámbricos con Pioneer The Album Vol. 14 / europafm.com

Un año más Pioneer The Album Vol. 14 nos trae la mejor música dance del planeta. La decimocuarta edición llega con los éxitos más sonados del mundo en un solo recopilatorio con una selección exclusiva de 66 canciones repartidas en tres discos que incluye temazos como Through the night del ganador de un Grammy Cedric Gervais o Mamma Mia de Elena.

Tras el éxito de las Semanas Pioneer que con motivo del lanzamiento de Pioneer The Album Vol. 14 en las que regalamos auriculares Pioneer HDJ 1500 y el nuevo controlador DJ Pioneer DDJ-WeGo3, volvemos con otra semana más para celebrar el éxito que está teniendo el recopilatorio.

Desde el lunes 1 al domingo 7 de diciembre regalamos en Euroclub y ¿Me Pones? altavoces Wifi Bluetooth portátiles de Pioneer. Este reproductor de música portátil reproduce tu música favorita con sonido envolvente produciendo un círculo de sonido de 360°para una calidad de audio consistente. Un simple indicador LED te mostrará su estado en todo momento y gracias a sus 5 teclas de control de fácil manejo, no te puedes equivocar con este altavoz inalámbrico.

Así que si no quieres quedarte sin el tuyo estate muy atento a Euroclub de lunes a viernes de 21 a 23h y a ¿Me Pones? los sábados y domingos de 9 a 14h y sabrás cómo conseguirlo.

GANADORES:

Laura Lorente (Alzira - Valencia)

Marta Cano (Granada)

José María Prieto (Sevilla)

Jorge Quiroga (Salamanca)

Javier Fraile (Hoyo de Manzanares - Madrid)