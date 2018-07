Gana fantásticas Sony Action Cam con Euroclub

Del 20 al 23 de julio Euroclub te regala fantásticas cámaras Sony Action Cam porque queremos que estas vacaciones te acuerdes de nosotros y lo grabes todo en vídeo. ¡Y todo gracias a Talking Is Hard , el segundo disco de Walk The Moon !

Walk The Moon acaba de publicar su esperado segundo álbum Talking Is Hard. El álbum ha sido producido por Tim Pagnotta y mezclado por Neal Avron. Tras el explosivo primer single de la banda de Ohio Anna Sun, Walk The Moon fueron elogiados por los críticos más notables de la industria de la música. Su single Shut Up and Dance ya es platino en ventas, y se ha colocado en el Número 2 en iTunes y Billboard. La canción tiene más de 78 millones de reproducciones en todo el mundo.

Euroclub se va de vacaciones, pero antes queremos que este verano te acuerdes de nosotros y lo grabes todo en vídeo. Por eso, gracias a Walk The Moon, del 20 al 23 de julio vamos a regalar fantásticas cámaras Sony Action Cam. Sigue las indicaciones que Juanma Romero y Laura Trigo darán en Euroclub y apunta bien el teléfono: 902 30 07 30.