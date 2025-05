Quién es Oliver Laxe, el director de cine español premiado en el Festival de Cannes por 'Sirât'

El Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025, el más prestigioso de la industria audiovisual, ha concedido un papel importante al cine español. Como parte de su Sección Oficial, la cita francesa incorporó dos películas en su principal sección a competición: Romería, de Carla Simón —directora de Alcarràs (2022)— y Sirat. Trance en el desierto, de Oliver Laxe —director de Lo que arde (2019)—.

Este segundo es el que ha conseguido un nuevo hito en la historia del cine español, ya que ha recibido el Premio del Jurado por su cuarto largometraje, compartido ex aequo con Sound of Falling de Mascha Schilinski. Así, Oliver Laxe se une a otros cuatro cineastas del país en haber obtenido un reconocimiento en la Sección Oficial de Cannes: Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar y Víctor Erice.

¿Quién es Oliver Laxe?

Oliver Laxe es un director de cine español nacido en Francia —tiene ambas nacionalidades—. Nació el 11 de abril de 1982 (tiene 43 años) y es hijo de padres gallegos, por lo que a los seis años se fue a vivir con ellos a Galicia. Estudió cine en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Su trayectoria como cineasta comenzó en 2006 y siempre ha estado muy vinculada al Festival de Cannes.

Tras Sirat. Trance en el desierto, Oliver Laxe puede presumir de haber sido premiado en el festival francés con sus cuatro películas, aunque este último galardón sea el más importante. En 2010, obtuvo el Premio FIPRESCI en la Quincena de Realizadores por Todos vosotros sois capitanes. En 2016, ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica con Mimosas, mientras en 2019 se alzó vencedor del Premio del Jurado en Un Certain Regard con Lo que arde, su largometraje más popular hasta la fecha sobre los incendios en Galicia que ganó dos premios Goya.

¿De qué va 'Sirat. Trance en el desierto'?

Sirat. Trance en el desierto, originalmente titulada Sirât, es un drama que cuenta con Sergi López como el actor protagonista. "Yo he diseñado esta peli pensado en llegar a ese público joven que no tiene referentes, que hace tiempo que ya no va al cine, que es probable que no entienda mi peli. Pero sinceramente, ojalá que las imágenes hagan un efecto en ellos y les haga volver al cine", dice Oliver Laxe en declaraciones recogidas por EFE.

La sinopsis dice: "Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida".