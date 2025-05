Los artistas que han salido en defensa de Melody tras Eurovisión: de Chanel a Pastora Soler

El puesto de Melody en Eurovisión ha dado mucho de qué hablar. Después de meses perfeccionando la canción Esa Diva y la puesta en escena desde que la de Dos Hermanas ganara el Benidorm Fest, finalmente España quedó en 24ª posición.

Este resultado ha dado mucho de qué hablar. En total, la artista consiguió 37 puntos, 27 del jurado y 10 del televoto. Tras este resultado, Melody canceló su agenda planeada para su vuelta a España para volver a Sevilla y descansar, pero se pronunciará sobre todo aquello que sus fans quieren saber en una rueda de prensa el lunes 26 de mayo.

Desde este mal puesto para España —peor que el de Nebulossa en 2024— son muchas las teorías que especulan sobre las razones de la valoración que recibió Esa Diva en Europa. Pero, además, son varias las artistas que se han pronunciado sobre los resultados de Melody en el certamen europeo.

La opinión de Pastora Soler

Pastora Soler representó a España en Eurovisión en 2012, consiguiendo quedar con la potente balada Quédate conmigo en 10ª posición. Desde la victoria de Melody en el Benidorm Fest la también sevillana ha apoyado a la artista y la ha animado en esta ardua carrera eurovisiva.

Y al igual que estuvo con ella antes de Eurovisión, está de su parte tras los resultados, de los que ha opinado abiertamente: "Nosotros no teníamos que quedar tan bajo, eso por supuesto, no sé, un top diez, quince, pero la verdad es que no es justo, ni el de ella ni el de muchas otras candidaturas, que siempre no sé por qué nos castigan tanto, pero bueno. Hay que seguir ahí y ya está".

"Ya uno no sabe qué pensar y dónde está, porque sí es verdad que casi siempre los favoritos ganan, eso se viene fraguando con todas las casas de apuestas, casi siempre ganan. Yo en mi año no tengo ninguna duda que la ganadora fue quien ganó, además de los últimos años la canción más sonada, fue Euphoria a nivel mundial, eso no tenía ninguna duda, siempre los favoritos ganan", reflexiona.

Sin embargo, Soler se mantiene optimista con los artistas de nuestro país: "Somos un país de mucho arte, de mucho talento y hay que seguir apostando".

Chanel empatiza con Melody

Chanel también ha sido una fiel defensora de Melody. Desde que le expresara que para ella ha sido un referente desde pequeña, quien quedó en tercera posición en Eurovisión con SloMoha mostrado su apoyo a su compañera.

La artista expresó para Europa Press que está "muy orgullosa" de la actuación de Melody con Esa Diva. "Empaticé muchísimo con ella y estoy superfeliz por cómo lo hizo", defiende. De hecho, le encantó el resultado de la actuación en la final y gritó junto a su equipo al ver a la de Dos Hermanas desde Benidorm, donde daba los puntos del jurado de España.

Aunque no se mojó en exceso, ante el citado medio Chanel fue bastante clara sobre su opinión con el puesto de Melody en Basilea: "Como persona que ha estado allí y sé las cosas que pasan por detrás, empatizo con Melody y sé lo que tiene que estar sintiendo. Y con todo el equipo de Televisión Española, mi máximo apoyo para ellos".

"Hay que darle espacio, es mucha presión", añadió la artista. Asimismo, dejó claro que no quería pronunciarse sobre si la controversia de España con Israel habría tenido algo que ver en el resultado: "Nunca me meto en polémicas. Soy artista, no geopolítica, no tengo mucha idea de todo esto".

Blanca Paloma reflexiona sobre los resultados de Eurovisión

Como representante de Eurovisión en 2023, Blanca Paloma también ha opinado sobre la antepenúltima posición de Esa Diva en Basilea. La artista, que quedó en 17º lugar con Eaea, habló para el programa de Ana Terradillos, halagando también a Melody.

"Hizo una actuación impecable. Es una compañera trabajadora, eso lo hemos podido ver todos, y los resultados muchas veces no tienen que ver con la calidad y el talento que se pone sobre ese escenario. Hay muchos factores que influyen", compartió la alicantina.

Blanca Paloma también pidió que se revisara el modelo del televoto actual, ensalzando el papel del jurado profesional: "Creo que es muy necesario que siga estando la figura del jurado porque son los que ponen en valor todos los factores artísticos que se ven sobre el escenario".

La artista acabó valorando las puntuaciones en conjunto en Eurovisión: "Lo que pasa con el público es curioso porque hay canciones, hablo en mi caso, que a una primera escucha, una escucha europea, no terminan de calar. Los eurofans vienen escuchando las candidaturas desde que se eligen, pero el día de Eurovisión muchas familias ven por primera vez esas representaciones y muchas no calan".

Y en el caso de nuestra diva este 2025, lo expresó claro: "Son 26 países los que están compitiendo por llamar la atención. En el caso de Melody, que representaba un perfil de diva que es muy recurrente en Eurovisión, este año había un montón de divas que quizás llamaron más la atención... igual por ser más atrevidas".