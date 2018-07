Regalamos packs exclusivos de One Direction para celebrar la apertura de su tienda en Barcelona

Ya está abierta la tienda de One Direction en Barcelona. Desde el 23 de marzo hasta el 6 de abril, servirá de punto de encuentro para todas las directioners.

Tienda de One Direction en Barcelona / europafm.com

Después de Nueva York, Sydney, Brisbane, Toronto, Vancouver, Chicago, Estocolmo, llega el turno de Barcelona. La tienda oficial de One Direction permanecerá abierta en la ciudad condal desde el 23 de mayo hasta el 6 de abril como punto de encuentro de los fans y venta de 'merchandising' del grupo.

Con una superficie de 150 metros cuadrados, esta tienda organizará concursos, promoverá ofertas y tendrá a la venta productos inéditos de la banda, como carcasas de móvil, gorras, calendarios y 'stand-Ups' de medida real de los componentes Louis, Niall, Liam, Zayn y Harry.



Los chicos de One Direction estarán de gira por España presentando su nuevo álbum Take Me Home, el próximo 22 de mayo en Barcelona (Pavelló Olímpic de Badalona) y el 24 y 25 de mayo en Madrid (Palacio Vistalegre).

Para celebrarlo, en EuropaFM.com regalamos packs de productos exclusivos de One Direction. Participa en el trivial sobre el grupo que aparece aquí debajo y acumula el máximo de puntos para conseguir el tuyo. Tienes de plazo desde el 1 al 7 de abril y el lunes 8 publicaremos los nombres de los ganadores.

Ganadores Euroclub: Encarnación Hernández (Gévora - Badajoz), Mariola Albertus (Redován - Alicante), Chris Mundaca (Alcalá de Henares - Madrid), Almudena Moreno (Madrid), Vanessa Soto (Los Alcázares - Murcia) y Ana Huertas (Sevilla).

Ganadores EuropaFM.com: Aurora Ruiz (Llinars del Vallés - Barcelona), Aicha Azizi (Puerto Llano - Ciudad Real), Nuria Vanessa Rosales (L'Hospitalet de Llobregat), Ana Sandra Jiménez (Málaga) y Nahiara Romano (Lasarte Oria - Gipuzkoa).