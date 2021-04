'Rasputin', Álvaro Soler, Imagen Dragons, Pol Granch... ¡La mejor música está en la Lista de Éxitos de Europa FM!

Rasputin llega directa al número 1 de la selección de éxitos musicales de Europa FM. El remix de la canción de los 70, hecho por el DJ británico Majestic, es una de las novedades de esta semana. Mayo arranca con muchos cambios.

A Rasputin, la canción que se ha hecho viral gracias a TikTok, le acompañan otras novedades. Llega Pol Granch con Nos pegamos, Beret y Morat con Porfa No Te Vayas y Álvaro Soler con Magia.

También se mete en la selección musical de la semana el DJ de Europa Baila Tiesto con el éxito The Business (N.E), Imagine Dragons con Follow You y el también DJ ATB con Follow You. Una semana llena de cambios.

Se quedan en la lista Dua Lipa, con tres éxitos: Levitating, We're good y Physical, Miley Cyrus con Midnight Sky y The Weeknd con Blinding Lights.

Miki Núñez, Fangoria, Álvaro Luna y Alfred García también continúa en la selección de Europa FM con Sin noticias de Gurb, Momentismo absoluto, Juramento Eterno De Sal y Los espabilados.