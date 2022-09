Rosalía, Aitana, Harry Styles, Camilo... 42 éxitos para darle la bienvenida al otoño

Con la llegada del otoño, traemos a la radio nuevos temazos que no podrás paras de escuchar. Perfectos para pasear por un parque de hojas caídas, para ir a tomar chocolate con churros, para ir de compras a por ese outfit invernal... No te lo pienses más ¡Dentro música!

Para despedir el verano no podía faltar Despechá de Rosalía, uno de los temazos que más hemos escuchado durante estos meses junto a Provenza, de Karol G, Tacones Rojos de Sebastián Yatra, Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran, Mariposas de Aitana y Sangiovanni y Pegao de Camilo.

Artistas de la talla de Maneskin, Dua Lipa, Beyoncé, y The Weeknd no podían faltar para darle la bienvenida al otoño con canciones como Beggin, Physical, Break my soul y Blinding Lights, perfectas para decir hola a esta nueva estación.

El equinoccio de otoño también nos ha traído algunas de las mejores colaboraciones del momento, como la Mussic Session Vol 52 de Bizarrap y Quevedo, A las 12 de Abraham Mateo y Ana Mena, Hold Me Closer de Elton John y Britney Spears o Stay de Justin Bieber y The Kid Laroi.

Si no quieres perderte otros grandes éxitos como As It Was de Harry Styles, Llamada Perdida de Morat, I Ain't Worried de One Republic, Todo de Ti de Rauw Alejandro o Before you go de Lewis Capaldi, no olvides escucharnos en Europa FM, mientras tanto, te dejamos aquí la playlist de estos exitazos.