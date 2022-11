Harry Styles, Shakira y Ozuna, Pink y muchos más: 44 canciones que no querrás para de escuchar

Empezamos la selección musical de esta semana desde la casa de Harry Styles. As It Was abre la nueva playlist de Europa FM llena de tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.

Canciones ya clásicas como Eso Que Tú Me Das, de Jarabe de Palo, Bad Habits, de Ed Sheeran, o Tacones rojos, con la que Sebastián Yatra ha conquistado el premio Latin Grammy a Canción del año 2022, galardón que comparte con Tocarte de Jorge Drexler y C. Tangana, conviven con los últimos lanzamientos de artistas como Pol Granch, Sidecars o Pink.

Hay música para bailar y darlo todo como La Bachata de Manuel Turizo o Despechá de Rosalía, canciones para viajar al pasado como Volverá 2021 de Dani Martín y y baladas como Someone You Loved de Lewis Capaldi.

44 canciones para todos los gustos que no querrás parar de escuchar. ¡Dale a play y disfruta!

Tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.