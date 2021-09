Ed Sheeran, Shakira, Enrique Iglesias, Dua Lipa... 43 propuestas musicales que no te puedes perder

La rutina ha vuelto a nuestras vidas y la música continúa para hacérnosla más llevadera.

Europa FM te propone una selección de 43 éxitos que te ayudarán a que septiembre sea un poquito menos cuesta arriba.

Tenemos doble ración de los italianos Måneskin, con Beggin' y I Wanna Be Your Slave; doble ración también de Farruko, que entra con Pepas y Me pase de Enrique Iglesias. Kid Laroi, Ana Mena y C. Tangana también hacen doble aportación, y The Weeknd y Dua Lipa suman tres propuestas musicales cada uno esta semana.

En la selección musical de Europa FM no puede faltar Rasputin, que ha regresado gracias al remix de Majestic y Boney M. Ni tampoco fallan Camilo o Álvaro de Luna, que cantan Vida de rico y Juramente eterno de sal.

43 canciones para hacer la semana mucho más animada. Quieres un chute de energía? ¡Dale al play!