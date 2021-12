La banda sonora de la lucha contra el SIDA: nueva canciones imprescindibles

El 1 de diciembre es el Día mundial de la lucha contra el sida. Lleva celebrándose desde 1988, cuando se estableció esta fecha para concienciar sobre esta enfermedad y recordar a los Gobiernos que, pese a la mejora de la situación, el VIH aún no ha desaparecido.

A esta lucha, que este 2021 lleva el lema Poner fin a las desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las pandemias, se han unido numerosos cantantes a lo largo de la historia. Con su música, artistas como Loquillo, Bruce Springsteen o Madonna han querido denunciar la discriminación a la que se han enfrentado a lo largo de la historia las personas con VIH.

Es la banda sonora de la lucha contra el sida, a la que Rozalén también se ha unido con una canción mucho más esperanzadora. La ganadora del Premio Nacional de las Músicas Actuales quiere acabar con los prejuicios y los estigmas con una historia mucho más actuales.

Estas son nueve canciones imprescindibles en el Día Mundial de la lucha contra el Sida.

'The Last Song', de Elton John

El mes de octubre del año 1992 estuvo marcado por el lanzamiento de una de las canciones más conmovedoras que se recuerdan en la historia de la música. The Last Song, de Elton John, cuenta la historia de un joven homosexual que, enfermo de sida, busca el cariño de su padre tras varios años de discusiones y distancias debido a su orientación sexual.

“Esta canción fue escrita hace poco y hace referencia a la compasión, al perdón, a la honestidad, al miedo, a la rabia, pero, ante todo, al amor”, dijo Elton John para presentarla en un concierto en Australia en 1992.

The Last Song es obra de Bernie Taupin, un amigo de Elton John, que escribió la letra tras la muerte de Freddie Mercury. “Lloré todo el tiempo mientras le agregaba la música a la pieza y me resultó muy difícil cantarla”, confesó Elton John años después a The Advocate.

'Comiéndote a besos', de Rozalén

Comiéndote a besos es uno de los temas que incluye Con derecho a..., el primer disco de Rozalén, de 2014.

“Me puse en la piel de una chica enamorada de un chico con VIH a día de hoy y con mi manera de ser pasional y de querer”, explicó Rozalén en una entrevista sobre el tema para Sevilla Solidaria. “Al menos si hace preguntarse a la gente '¿y si esto me pasara a mí?', yo creo que con eso se puede despertar conciencias”.

'El fallo positivo', de Mecano

"El fallo positivo anuncio | Que el virus que navega en el amor | Avanza soltando velas | Aplastando las defensas por tus venas".

Nacho Cano es explícito en este tema que sirve para denunciar la condena a la soledad que en 1991 (año que salió la canción) sufrían aquellos que eran diagnosticados de VIH. La sociedad les daba una y otra vez la espalda. “La ignorancia de los demás, vestida de puritana y de santa moral, hablaba de divino castigo y la vergüenza al qué dirán”, canta Ana Torroja en esta canción que nació con un objetivo.

"Tenemos que todos hacer un esfuerzo por enterarnos cómo funciona el sida, por enterarnos cómo funciona la mente de los que tienen sida y saber que no hay nadie culpable pero todos somos víctimas”, explicó Nacho Cano en el programa De tú a tú.

'Una historia más', de Paulina Rubio

Una historia más se incluyó en el disco Planeta Paulina de 1996, y en él la Chica Dorada canta sobre la lucha de una persona que se contagia de sida por no usar preservativo en sus relaciones sexuales.

Su profunda letra y su importante mensaje llevó a Paulina Rubio a recibir una medalla conmemorativa de la Comisión Latina sobre el Sida por su lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. “Es importante hacer escuchar nuestra voz y tratar de regresar un poco del cariño que nos da el público cada día”, afirmó la artista mexicana al recibir el reconocimiento.

'Streets of Philadelphia', de Bruce Springsteen

La película Philadelphia, protagonizada por Tom Hanks y Antonio Banderas, puso el foco en la discriminación experimentada por los enfermos a través de la historia de un joven abogado que es despedido tras el diagnóstico. Para la banda sonora de la película, Jonathan Demme, su director, contó con Bruce Springsteen.

El Boss compuso Streets of Philadelphia en 1993, una canción que refleja la denuncia de la película con frases como "apabullado y magullado, no podía decirle a nadie lo que tengo", "estaba irreconocible para mí mismo", o "hermano, ¿vas a dejar que me consuma y me consuma en las calles de Philadelphia?". Es el sufrimiento de un enfermo que se encuentra en fase terminal y pide ayuda, pero nadie lo escucha.

'Cuando pienso en los viejos amigos', de Loquillo

A finales de los años 90, Loquillo lanzó Con Elegancia, un álbum temático sobre la poesía de Luis Alberto de Cuenca, ganador del Premio Nacional de Poesía en 2015.

El disco abre con el poema Cuando pienso en los viejos amigos, que, con una letra desgarradora, recuerda a los que ya se han ido por el sida o las drogas. La letra dice así: “Cuando pienso en los viejos amigos que se fueron al país de la muerte, sin billete de vuelta, solo porque buscaron el placer en los cuerpos y el olvido en las drogas que alivian la tristeza”.

'In This Life', de Madonna

Probablemente el tema más personal que Madonna incluyó en el álbum Erótica, de 1992. In This Life es una canción dedicada a dos amigos íntimos, Martin Burgoyne y Christopher Flynn, que fallecieron a causa del sida.

La puesta en escena de la canción en la gira Girlie Show Tour de 1993 sigue emocionando al verla hoy. Sola en el escenario y sentada en un escalón, Madonna termina llorando al recordar a sus dos amigos.

'One', de U2

El compromiso de U2 con la lucha contra el sida es conocido. Su cantante, Bono, ha emprendido numerosas actividades para acabar con la enfermedad. De hecho, en 2006 el vocalista creó RED, una fundación que recauda fondos para erradicar el virus del VIH en África.

One pertenece al álbum Auchtung Baby, de 1991, que contribuyó a la causa. Por ello, parte de los beneficios fueron para organizaciones contra la enfermedad. Al parecer la canción recoge la conversación de un padre con su hijo enfermo de sida.

'Halloween Parade', de Lou Reed

Aunque muchos creen que la letra de Halloween Parade habla sobre el desamor, nada más lejos de la realidad. La canción es un retrato de los estragos causados por el sida en Nueva York en los años 80.

Habla de pérdida, de sueños rotos, de una ciudad que nunca duerme y que se esconde tras la huella que ha dejado el paso de esta terrible enfermedad. Incluida en el disco New York de 1989, esta es una de las canciones más destacadas del disco y probablemente, de toda la discografía de Lou Reed.