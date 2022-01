The Weeknd, Adele, Aitana, Ed Sheeran… 42 temazos para empezar la semana por todo lo alto

¿Ganas de música? Estás en el sitio indicado. Ana Mena , La La Love You , Dua Lipa , The Weeknd... Hoy te ponemos 42 exitazos para que no dejes de bailar.

Si quieres que tu semana sea de lo más musical, no puedes perderte estos 42 temas que hemos seleccionado para ti.

Una propuesta como esta, debe comenzar con artistas que estén a la altura. Por ello, la primera encargada de que empieces tu semana lleno de motivación es Adele, y el primer single de su nuevo álbum 30, Easy On Me. Le siguen Elton John y Dua Lipa, que unen su innegable talento musical en una colaboración sin precedentes Cold Heart, y The Weeknd, con su ya conocido Blinding Lights.

Ana Mena cuenta con dos temas en esta selección: Música Ligera y Un beso de improviso, su canción con Rocco Hunt. De la misma manera, puedes escuchar dos sencillos de Aitana, que te trasportarán directamente a Berlín y Formentera, e incluso de Ed Sheeran, con los ritmos pop de Bad Habits y Shivers.

Nuestra propuesta cuenta con canciones de todos los géneros, y de todos los colores. Desde el pop de Sebastián Yatra y sus Tacones rojos, hasta la música festivalera de La Pegatina con Down For Love, y el estilo house de Lost Frequencies y su éxito We Are You Now.

El tema Castillos de Arena de Pablo Alborán es una gran apuesta. Además, el artista lanza nueva gira en 2022, y visitará ciudades españolas como Barcelona, los días 7,8 y 11 de marzo, o Madrid el 22 de marzo. ¿Otros temazos que animarán tu semana? Don´t Go Yet de Camila Cabello, Libertad de Nil Moliner, Cuestión de Suerte de Natalia Lacunza, o la nueva versión de Nathy Peluso del clasicazo Vivir así es morir de amor.

¿A qué estás esperando? Convierte tu salón en una pista de baile…. ¡Y dale a play!