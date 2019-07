O Son Do Camiño: Explosión y contrastes con Dimitri Vegas & Like Mike, Die Antwoord, Bastille y Beret

Primera jornada de un O Son do Camiño ecléctico y revolucionario. Al indiepop londinense de Bastille le siguió, casi en paralelo, el hiphop patrio de Beret, el electro rap-rave de Die Antwoord , el house de los Zombie Kids enlazando el beat con el EDM de Dimitri Vegas & Like Mike . Toda una transición de euforia desde el Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

👉 CARTEL COMPLETO: Black Eyed Peas, David Guetta, Iggy Pop y Rosalía cantarán al Apóstol en un O Son Do Camiño 2019 de récord

👉 PLAYLIST: Los mejores temas y la lista definitiva de canciones, día a día, para O Son Do Camiño 2019

Amenaza incumplida de lluvia, gracias al Santo, y más de 11 horas de música en directo que arrancaron pasadas las 4 de la tarde con Alice Wonder y concluyeron, también pasadas las 3 de la mañana, con Dimitri Vegas & Like Mike en un duelo entre escenarios por el que se pasaron 12 grupos.

El peregrinaje interescenarios fue así: el Estrella acogió las actuaciones de Kitai, Royal Republic, Richard Ashcroft, Bastille, Die Antwoord y Dimitri Vegas & Like Mike. Por su parte, en el Escenario Galicia estuvieron Alice Wonder, Molina Molina, Second, Graveyard, Beret y The Zombie Kids.

HOY VIERNES

Este viernes, el plato fuerte de O Son do Camiño será Rosalía, una de las actuaciones más esperadas y que, en la escaleta final, saldrá al escenario Estrella Galicia a las 23.15 horas. La seguirán, en el mismo, Black Eyed Peas y W&W. Antes, este emplazamiento acogerá nombres como Bloc Party, Iván Ferreiro, Igloo o Moito!. Por su parte, en el Escenario Galicia actuarán el viernes Cariño, Marem Landson, Hard GZ, Shinova, Varry Brava y Elysella.

SÁBADO 15

Finalmente, el sábado 15 tendrá lugar el esperado concierto de Iggy Pop, que comenzará a las 23.15 horas en el escenario Estrella Galicia y al que seguirá, ya de madrugada, David Guetta.

Antes, en el escenario principal tocarán los españoles Vetusta Morla, The Hives, Electric Pyramid y Ortiga. El escenario Galicia programará para este último día Mordem, Baiuca, Familia Caamagno, Full, Bad Gyal, Ayax y Prok y Eme DJ, que será la encargada de cerrar los tres días de fiesta.

👉 Electric Pyramid y cápsulas japonesas, entre las novedades de O Son Do Camiño 2019