Black Eyed Peas cantarán al Apostol en un O Son Do Camiño de soldout y récord

13, 14 Y 15 DE JUNIO | MONTE DO GOZO, SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Son do Camiño 2019 con Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta / O Son Do Camiño

Desde el EDM de David Guetta o Dimitri Vegas & Like Mike al rap político-poético de Ayax y Prok pasando por el flamenco vanguardia de Rosalía. O Son Do Camiño no se deja gustos fuera. Este año para ganarse La Compostela hay que tirar de conocimientos musicales.

El cartel completo (a falta de sorpresas de última hora) lo componen:

Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Die Atwoord, Rosalía, Bastille, Vetusta Morla, Bloc Party, Richard Ashcroft, Dimitri Vegas & Like Mike, The Hives, W&W, Iván Ferreiro, Beret, Graveyard, Royal Republic, Ayax y Prok, Bad Gyal, Second, Varry Brava, Elyella, Full, Shinova, The Zombie Kids, Hard GZ, Molina Molina, Familia Caamagno, Kitai, Igloo, Mordem, Marem Ladson, Baiuca, Alice Wonder, Eme DJ, Cariño, Ortiga…

Como puntos destacados del line up entresacamos:

👉 Será la única vez que se pueda ver a Die Antwoord este año en España

👉 Será uno de los pocos festivales en los que se pueda ver, escuchar, sentir… a Rosalía

👉 Bloc Party, con más de 3 millones de álbumes vendidos, prometen tocar íntegramente Silent Alarm, su ópera prima de estudio.

👉 El festival cuenta con un 25% de artistas gallegos. Es un lujazo disfrutar de Iván Ferreiro, Familia Caamagno o Eme DJ jugando en casa.

👉 Con choiva ou sen choiva, Iggy Pop actuará a pecho descubierto. Igual nos sorprende con su revolucionaria colaboración con Fémina en ‘Resist’.

O Son do Camiño, que en su primer año congregó a 84.000 asistentes, contará con 2 escenarios, área de restauración, zona VIP y zona de descanso en una segunda edición con abonos completos y a la falta de completar la venta de entradas de día.

Este festival, que surge como iniciativa para potenciar el año Santo Xacobeo de 2021, se celebra en el Monte Do Gozo, a unos 5 kilómetros de Santiago de Compostela, fruto de la joint venture que forman Old Navy Port Producciones (Resurrection Fest) y Esmerarte Industrias Creativas (Festival PortAmérica). ¡A peregrinar se ha dicho!