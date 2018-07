Lana Del Rey quiere “quitarle toda la ropa” a The Weeknd en su nuevo tema ‘Lust For Life’

Lana Del Rey y The Weeknd presentan su colaboración más esperada, ‘ Lust For Life ’, incluida en el esperado próximo álbum de la cantante. Y lo hace junto al vídeo de la canción, donde podemos ver a ambos sentados sobre el cartel de Hollywood, en blanco y negro con una inmensa luna de fondo, donde solo resalta el color rojo del vestido de Lana, que resalta la pasión de ambos, en un guiño claramente cinematográfico.

Lana del Rey y The Weeknd en ‘Lust For Life’ / YouTube

Con su personal cadencia hipnótica, Lana canta abrazada a The Weeknd frases como: "Trepa la H del letrero de Hollywood, sí / En estos momentos robados, el mundo es mío / No hay nadie aquí, solo nosotros juntos / Manteniéndome caliente como julio para siempre”.

Y juntos, muy juntos, continúa la canción: "Quítate toda la ropa / Dicen que solo los buenos mueren jóvenes / Eso no está bien / Porque nos estamos divirtiendo demasiado / Demasiada diversión esta noche, sí". Con una impresionante luna que domina gran parte de la escena, como una testigo silenciosa del amor entre ambos.

La cantante, de 31 años, habló sobre The Weeknd antes del estreno de ‘Lust For Life’: "De verdad sentí que [The Weeknd] le habría aportado tanto, que era el track perfecto para juntarnos".

Así suena el tema colaboración de Lana del Rey y The Weeknd, ‘Lust For Life’: