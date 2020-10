Cataluña impide la venta de alcohol por la noche y no descarta el ‘toque de queda’

El miércoles pasado la Generalitat de Catalunya anunciaba nuevas medidas para frenar los contagios de coronavirus que están aumentando vertiginosamente en la comunidad.

Estas medidas, que entraron el vigor el viernes 16 de octubre, incluyen el cierre de bares y restaurantes al menos durante dos semanas. Lo que muchos se temían es que aumentase el número de botellones o fiestas privadas y tras un primer balance se han tomado nuevas medidas de contención.

A partir de este lunes se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana. Una especie de 'ley seca' que obliga a cerrar a las 22 horas a las tiendas de las gasolineras y las tiendas '24 horas' para evitar que se conviertan en puntos de aprovisionamiento para botellones improvisados.

NO SE DESCARTA 'TOQUE DE QUEDA'

Si estas medidas no son suficientes para frenar los contagios, no se descarta imponer un 'toque de queda', tal como ha ocurrido en Francia. Así lo ha advertido el vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, durante una entrevista con Cadena Ser: "¿Qué pasará dentro de un mes o dos? No lo sé. Espero que estemos en una situación francamente mejor, pero no podemos descartar ninguna medida".