Condenan a una mujer a seis meses de cárcel por devolver ropa usada a Zara

La multinacional Inditex ha denunciado a una mujer de 31 años por devolver prendas de Zara usadas como si fueran recién compradas.

El modus operandi de la joven, Tania M. A., ha sido aprovecharse de la política de devolución de la empresa, que permite a sus clientes devolver lo que no quieren o no les convence en un plazo de un mes. Sin embargo, ella no cumplía la condición de que la ropa esté nueva y por esta razón, la han detenido.

Zara descubrió que la joven, de León pero residente en Zaragoza, compraba prendas nuevas a las que les quitaba sus etiquetas, la externa y la interna, para colocárselas a otras que ya se había puesto y que entonces las devolvía a la tienda.

Tras realizar esta acción durante seis meses, la acusada fue descubierta y ahora se enfrenta a seis meses de prisión por fraude.

Según informa Heraldo, la mujer conocía perfectamente la manera de trabajar de las tiendas de Inditex, por eso nunca pedía la devolución en efectivo, ya que únicamente puede hacerlo la encargada de tienda. Así que trataba de que la atendiera siempre una dependienta, que solamente comprueba que las etiquetas de la prenda coincidan.

Inditex ha podido demostrar seis operaciones fraudulentas entre octubre de 2017 y marzo de 2018, cuando se descubrió todo en una de las tiendas de Zara. Tras una investigación, se identificó a la acusada a través de los datos de la tarjeta que usaba parea las devoluciones.

Al no tener antecedentes, la detenida podrá pedir la suspensión de la pena para no entrar en prisión. Pero si reincide, acabará encarcelada.