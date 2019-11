Críticas a la actriz de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, tras su sorprendente cambio de físico

'Stranger Things' es una de las series con más éxito de los últimos años y sus protagonistas se han vuelto en verdaderos ídolos de masas. Pero parece que en estos casos muchas veces se nos olvida que se tratan de niños y que las críticas pueden afectarle de forma más grave que a otras personas.

Millie Bobby Brown, Eleven en la ficción, ha explicado en más de una ocasión lo duro que se le ha hecho perder su vida anónima y encajar la fama tan repentina. A esto tenemos que sumarle todas las veces que se ha cuestionado si el estilismo de la actriz es adecuado para su edad.

En su última aparición pública, con motivo del estreno de la próxima temporada de la serie, Millie ha sido una de las que más ha dado que hablar por su gran cambio físico. Y es que hay que entender que la joven, que empezó rodando la serie con tan sólo 11 años, ya es una adolescente de 15, con lo que es normal que haya experimentado un gran cambio en su cuerpo y en su rostro.

Además, el uso del maquillaje ha despistado a muchos usuarios, que ven sus rasgos muy cambiados y aunque la gran mayoría opinan que está muy guapa, algunos recriminan que quiera parecer más mayor: "¿Has usado bótox en tu cara? Pareces mucho mayor", "¿Qué pasó? Pareces mayor de 38 años", "Botox party", "¿Por qué aparentas 40?"o "Parece que tienes 40 años" son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de la joven.

Comentarios que, tal como ella misma ha confesado, le afectan aunque intente no darles importancia: "Mucha gente opina y siempre piensas que no harás caso. Siempre pienso que intentaré no escuchar lo que tienen que decir los periodistas o quien quiera criticar mi vestido ‘inapropiado'. Pero al final esos comentarios llegan y hacen daño, mucho.", ha explicado a Harpeer's Bazaar.

Además, Millie ha confesado a la misma publicación que "siente que se está convirtiendo en una mujer" y que quiere demostrarlo. Motivo por el cual "le gustaría usar ropa mucho más ajustada".