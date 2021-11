Dua Lipa compartirá su 'lifestyle' en una nueva plataforma

Te interesa Dua Lipa, contra la toxicidad de las redes sociales

Dua Lipa acaba de lanzar su propia plataforma de estilo de vida, que incluirá un newsletter semanal, un sitio web y un podcast para recomendar a sus millones de seguidores sus sitios favoritos. Se llamará Service 95 (servicio 95) y será gratuita para todos los fans que quieran saber por dónde se mueve la artista. Restaurantes, consejos de peluquería, la manicura y sus tiendas de ropa, todo estará al alcance de un clic.

Pero si creíais que solo se limitaría a consejos estéticos o cuestiones similares pues va a ser que no. La cantante también quiere compartir sus inquietudes culturales y es por eso que compartirá sus recomendaciones cinematográficas o literarias. Vamos, que será lo más parecido a tenerla como una amiga virtual.

Como os comentamos, además de estos listados, Dua Lipa no se guardará nada y nos contará sus impresiones, reflexiones o conversaciones sobre moda y cultura. Además, se lanzará a la producción de un podcast, al que titulará At Your Service. La idea con el podcast será el de acercarnos historias que puedan resultarnos inspiradoras. El proyecto tiene buena pinta, las cosas como son.